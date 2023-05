Tödlicher Motorradunfall auf dem Riedbergpass bei Obermaiselstein

Auf dem Riedbergpass bei Obermaiselstein ist ein Motorradfahrer tödlich verunglückt. Der 55-Jährige fuhr gegen die Leitplanke und starb noch am Unfallort.

08.05.2023 | Stand: 17:03 Uhr

Am Montagvormittag ist ein Motorradfahrer am Riedbergpass bei Obermaiselstein gestorben. Wie die Polizei berichtet, war der 55-jährige Mann auf der Passstraße von Obermaiselstein in Richtung Balderschwang unterwegs. Er fuhr in einer Motorradgruppe, die Fahrerinnen und Fahrer hielten ausreichend Abstand zueinander. Zunächst geriet der Mann in einer Kurve gleich zwei Mal ins Wanken.

Urlauber verliert auf Riedbergpass Kontrolle über sein Motorrad

In der nächsten Kurve verlor der 55-Jährige die Kontrolle über das Motorrad und kam nach links von der Straße ab. Dort fuhr er gegen die Leitplanke, wo er bewusstlos liegen blieb. Ersthelfer sowie Polizistinnen und Polizisten versuchten sofort den Urlauber zu reanimieren. Der Mann starb noch am Unfallort. Neben ihm war niemand an dem Unfall beteiligt. (Lesen Sie hier: Motorrad-Saison im Allgäu beginnt - Polizei startet mit Kontrollen)

Rettungshubschrauber bei Unfall auf Passstraße bei Obermaiselstein

Neben der Polizei Oberstdorf war auch ein Rettungshubschrauber mit im Einsatz. Nachdem die Polizei den Riedbergpass über eineinhalb Stunden sperren musste, ist die Sperrung mittlerweile wieder aufgehoben.

