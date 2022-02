Sechsjährige will allein nach Kempten laufen

Eine Sechsjährige läuft am Dienstag in Immenstadt allein ortsauswärts. Ein Mann verständigt die Polizei, die das Mädchen nach Hause bringt. Das war der Grund.

23.02.2022 | Stand: 15:06 Uhr

Ein sechsjähriges Mädchen ist am Dienstag an der Kemptener Straße in Immenstadt allein Richtung Ortsausgang gelaufen. Einem besorgtem Mann fiel das Kind auf und er informierte die Polizei.

Die Beamten konnten im Gespräch mit dem Mädchen herausfinden, dass sie derzeit "Probleme" im Kindergarten habe und daher von zu Hause nach Kempten zu ihrem Patenonkel laufen wollte.

Die Streife brachte das Mädchen zu ihrer überraschten Mutter zurück, der das Verschwinden der Tochter bis dahin gar nicht aufgefallen war.

