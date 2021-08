Ein Laden ohne Personal: Second-Hand-Laden in Immenstadt eröffnet mit Selbstbedienung

Michael Kühn vom Second-Hand-Laden Neuland in Immenstadt hat eine Filiale mit Selbstbedienungs-Konzept eröffnet. Warum er keine Angst vor Dieben hat.

Wie schützen sich Ladenbesitzer vor Dieben? Die einen stellen Kameras auf, andere engagieren Sicherheitspersonal. Michael Kühn tut nichts dergleichen. Er setzt auf Vertrauen. Der Inhaber des Neuland in Immenstadt, ein Geschäft für Gebrauchtwaren, hat Anfang Juli die Filiale in der Schützenstraße als Selbstbedienungsladen neu eröffnet. Personal ist in der Regel nicht vor Ort. Kunden kommen einfach herein, stöbern, nehmen sich die Gegenstände, die sie kaufen möchten, und legen das Geld selbst in die Kasse. Diebe hätten also ein leichtes Spiel.

Doch das beunruhigt den 52-Jährigen nicht. Mit dem neuen Verkaufskonzept möchte er ein Signal für Gemeinschaft und Miteinander setzen. „Uns vertrauen die Leute ja auch, wenn sie uns für Entrümpelungen in ihre Wohnungen lassen.“ Dieses Vertrauen möchte er zurückgeben und nimmt das Risiko eines Diebstahls in Kauf. „Bei dem einen oder anderen wird die Freude durch ein schlechtes Gewissen getrübt“, sagt Kühn.

Second-Hand-Laden mit Selbstbedienung in Immenstadt: Neuland-Inhaber setzt auf Vertrauen

Zu dieser Idee inspiriert haben ihn Kürbisstände in der Region, die ebenfalls nach dem Selbstbedienungsprinzip funktionieren. Nicht alle Mitarbeiter waren von dem Konzept überzeugt. Die Zweifel seien aber mittlerweile aus dem Weg geräumt. „Man muss damit rechnen, dass mal was wegkommt“, sagt eine Angestellte, „aber der Großteil ist ehrlich.“

Insgesamt zeigt sich Kühn zufrieden mit dem Neustart des Ladens. „Wir haben positive Rückmeldungen erhalten und der Umsatz entwickelt sich.“ An manchen Tagen habe Kühn in der Schützenstraße sogar mehr Umsatz gemacht als in dem Standort am Landwehrplatz, wo Mitarbeiter vor Ort sind. Woran das liegt, kann der 52-Jährige nicht genau sagen. Ein Vorteil des Neuland-Selbstbedienungsladens seien aber die langen Öffnungszeiten: von Montag bis Samstag von 8 bis 20 Uhr.

So funktioniert die Selbstbedienung im Second-Hand-Laden Neuland in Immenstadt

Die Waren sind mit Preisen ausgezeichnet. Um zu bezahlen, stecken Kunden den passenden Betrag mit einer selbst ausgestellten Quittung in ein Kuvert und schieben es durch einen Schlitz in den Kassentresor. Diesen leeren die Neuland-Mitarbeiter täglich.

Mit dem Neuland-Projekt möchte Kühn Immenstadt mitgestalten. Dabei ist ihm das Thema Nachhaltigkeit ein Herzensanliegen. Auch Bürgermeister Nico Sentner schätzt dies: „Durch den weiteren Laden der Firma Neuland wird der ressourcenschonende Umgang mit Produkten und Waren um ein sinnvolles Angebot in der Stadt ergänzt und ist somit ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit.“

