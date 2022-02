"Selbstmitleid ist unangebracht": Immenstadts Handballer mit dem Rücken zur Wand

TV-Immenstadt-Routinier Benjamin Krämer nimmt sein Team in die Pflicht. Am Samstag steigt das Schicksalsspiel gegen Herrsching.

26.02.2022 | Stand: 10:14 Uhr

Sie stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber – und das macht Hoffnung im Städtle – sie glauben an sich. Wenn die Landesliga-Handballer des TV Immenstadt am Samstag ab 19 Uhr den TSV Herrsching in der Julius-Kunert-Halle empfangen, fordert das Schlusslicht den Tabellendritten. Gerade die jüngste 17:30-Klatsche gegen den vorherigen Letzten Gundelfingen setzte den „Grünen“ zuletzt zu. Vor dem Kracher sprachen wir mit Benjamin Krämer – der 38-jährige Kreisläufer findet klare Worte zur Lage im Städtle.

Herr Krämer, wie sehr steckt die Niederlage beim Schlusslicht in Gundelfingen noch in den Knochen?

Benjamin Krämer: Natürlich waren wir alle niedergeschlagen. Das war ein wichtiges Spiel in der aktuellen Konstellation. Aber nachdem das ein Tag war, an dem gar nichts lief, kann man das besser wegstecken, als wenn so ein Spiel knapp ausgeht.

Haben Sie inzwischen eine Erklärung für diese Vorstellung?

Krämer: Wir alle, auch der Trainer, waren sehr emotional nach dem Spiel. Da kann man nicht sofort analysieren. Es war nicht diese eine Ursache, die den Ausschlag gegeben hat. Mit dem Kader, mit den Leuten, die dabei waren, hätten wir mit einer anderen Einstellung ins Spiel gehen müssen. Wir hatten einen klaren Fahrplan, aber wir haben den schnell über Bord geworfen. Wir sind nie ins Spiel gekommen.

Bilderstrecke

Feuer, Weltrekorde und Schicksalsschläge: Diese Bilder haben das Oberallgäu bewegt

1 von 21 Brände und Unwetter, Weltrekorde und Einzelschicksale haben das Oberallgäu 2021 bewegt. Ein Rückblick unserer Redaktion, der alles ist - nur nicht vollständig. Bild: Ronald Maior Brände und Unwetter, Weltrekorde und Einzelschicksale haben das Oberallgäu 2021 bewegt. Ein Rückblick unserer Redaktion, der alles ist - nur nicht vollständig. Bild: Ronald Maior 2 von 21 Im April flüchten Hausbewohner vor den Flammen in Blaichach: Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses entsteht Schaden von 500.000 Euro. Eine Wohnung ist unbewohnbar. Verletzt wird niemand, weil die Feuerwehr schnell vor Ort ist und die Nachbarn besonnen reagieren. Bild: Petra Tibken Im April flüchten Hausbewohner vor den Flammen in Blaichach: Bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses entsteht Schaden von 500.000 Euro. Eine Wohnung ist unbewohnbar. Verletzt wird niemand, weil die Feuerwehr schnell vor Ort ist und die Nachbarn besonnen reagieren. Bild: Petra Tibken 3 von 21 Schock in Kranzegg Anfang März: Bauer Christian Geiß sieht seinen Stall in Flammen. Er kann nicht alle Tiere retten: 50 von 110 Rindern kommen ums Leben. Dank Versicherung und vieler Spenden (unter anderem durch den Allgäuer Hilfsfonds) schöpft der Bauer wieder Mut. Der neue Stall steht mittlerweile. Bild: Davor Knappmeyer Schock in Kranzegg Anfang März: Bauer Christian Geiß sieht seinen Stall in Flammen. Er kann nicht alle Tiere retten: 50 von 110 Rindern kommen ums Leben. Dank Versicherung und vieler Spenden (unter anderem durch den Allgäuer Hilfsfonds) schöpft der Bauer wieder Mut. Der neue Stall steht mittlerweile. Bild: Davor Knappmeyer 4 von 21 Die Ikone des Triathlon-Sports macht das Oberallgäu zur Weltbühne. Jan Frodeno stellt am 18. Juli in einem medialen Großevent mit 7:27:53 Stunden einen neuen Weltrekord über die Triathlon-Langdistanz auf. Weltweit schauen 115 Millionen Menschen nach Burgberg. Bild: Dominik Berchtold Die Ikone des Triathlon-Sports macht das Oberallgäu zur Weltbühne. Jan Frodeno stellt am 18. Juli in einem medialen Großevent mit 7:27:53 Stunden einen neuen Weltrekord über die Triathlon-Langdistanz auf. Weltweit schauen 115 Millionen Menschen nach Burgberg. Bild: Dominik Berchtold 5 von 21 Neuanfang nach der Insolvenz: Nach langem Ringen übernimmt die "AIM Spa Deutschland Betreiber GmbH" im Februar das Wonnemar in Sonthofen. Bild: Benjamin Liss Neuanfang nach der Insolvenz: Nach langem Ringen übernimmt die "AIM Spa Deutschland Betreiber GmbH" im Februar das Wonnemar in Sonthofen. Bild: Benjamin Liss 6 von 21 Die Lebenshilfe in Sonthofen betreut Autisten nicht nur, sondern befähigt sie auch, am Leben teilzuhaben. Davon überzeugten sie im Bundestags-Wahlkampf Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner. Die Aufgaben der Klienten richteten sich nach dem Grundsatz, das alles, was sie machen, Sinn ergeben muss. Bild: Sibylle Mettler Die Lebenshilfe in Sonthofen betreut Autisten nicht nur, sondern befähigt sie auch, am Leben teilzuhaben. Davon überzeugten sie im Bundestags-Wahlkampf Bayerns Sozialministerin Carolina Trautner. Die Aufgaben der Klienten richteten sich nach dem Grundsatz, das alles, was sie machen, Sinn ergeben muss. Bild: Sibylle Mettler 7 von 21 Das Wasser scheint ihr Element zu sein: Die 78-jährige Dorothea Hoffmann-Eichstaedt aus Immenstadt-Bühl surft seit fast 30 Jahren. Auf das Board gebracht hat sie ihr damals 14-jähriger Sohn. Bild: Sophia Ungerland Das Wasser scheint ihr Element zu sein: Die 78-jährige Dorothea Hoffmann-Eichstaedt aus Immenstadt-Bühl surft seit fast 30 Jahren. Auf das Board gebracht hat sie ihr damals 14-jähriger Sohn. Bild: Sophia Ungerland 8 von 21 Nicht nur im Ahrtal entstehen 2021 große Unwetter-Schäden, auch in Rettenberg, in Burgberg, Blaichach und einigen weiteren kleinen Oberallgäuer Gemeinden. In Wagneritz (Rettenberg) am Fuße des Grünten zum Beispiel hatte sich das Wasser auf dem Weg ins Tal in einen reißenden Strom verwandelt. Es gibt ein Video von einem Auto, das in den Sturzfluten schwimmt. Bild: Benjamin Liss Nicht nur im Ahrtal entstehen 2021 große Unwetter-Schäden, auch in Rettenberg, in Burgberg, Blaichach und einigen weiteren kleinen Oberallgäuer Gemeinden. In Wagneritz (Rettenberg) am Fuße des Grünten zum Beispiel hatte sich das Wasser auf dem Weg ins Tal in einen reißenden Strom verwandelt. Es gibt ein Video von einem Auto, das in den Sturzfluten schwimmt. Bild: Benjamin Liss 9 von 21 Binnen weniger Minuten hatte das Wasser Straßen, Keller und landwirtschaftliche Flächen überflutet. Der Goymoos-Kreisel (im Bild) zwischen Rettenberg und Immenstadt wurde komplett überschwemmt. Hier mussten vier Personen aus einem Auto befreit werden. Bild: Davor Knappmeyer Binnen weniger Minuten hatte das Wasser Straßen, Keller und landwirtschaftliche Flächen überflutet. Der Goymoos-Kreisel (im Bild) zwischen Rettenberg und Immenstadt wurde komplett überschwemmt. Hier mussten vier Personen aus einem Auto befreit werden. Bild: Davor Knappmeyer 10 von 21 Der Skiclub Sonthofen verabschiedet drei Größen der Sonthofer Sportgeschichte. Die Wintersportler (von links) Hannes Dotzler, Selina Jörg und Sebastian Eisenlauer haben die Kreisstadt über eineinhalb Jahrzehnte auf der großen Weltbühne des Sports international vertreten. Bild: Ronald Maior Der Skiclub Sonthofen verabschiedet drei Größen der Sonthofer Sportgeschichte. Die Wintersportler (von links) Hannes Dotzler, Selina Jörg und Sebastian Eisenlauer haben die Kreisstadt über eineinhalb Jahrzehnte auf der großen Weltbühne des Sports international vertreten. Bild: Ronald Maior 11 von 21 Die neue Nebelhornbahn geht nach einem Umbau für 55 Millionen Euro im September in Betrieb. Markus Söder kommt zum Festakt. Die alte Anlage war von 1976 bis 2020 in Betrieb. Bild: Benjamin Liss Die neue Nebelhornbahn geht nach einem Umbau für 55 Millionen Euro im September in Betrieb. Markus Söder kommt zum Festakt. Die alte Anlage war von 1976 bis 2020 in Betrieb. Bild: Benjamin Liss 12 von 21 Die Hiobsbotschaft kommt Anfang Oktober: Im Lüftungssystem des Hofgarten in Immenstadt wurde vor 50 Jahren Asbest verbaut. Die Folge war, dass die Stadthalle sofort geschlossen werden musste und auch zu bleibt. Von der Schließung des Hofgartens mit Platz für bis zu 860 Besuchern sind Kulturveranstalter, Schulen und die Stadt selbst betroffen. Bild: Franz Summerer Die Hiobsbotschaft kommt Anfang Oktober: Im Lüftungssystem des Hofgarten in Immenstadt wurde vor 50 Jahren Asbest verbaut. Die Folge war, dass die Stadthalle sofort geschlossen werden musste und auch zu bleibt. Von der Schließung des Hofgartens mit Platz für bis zu 860 Besuchern sind Kulturveranstalter, Schulen und die Stadt selbst betroffen. Bild: Franz Summerer 13 von 21 Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester beweist im Oktober im Immenstädter Hofgarten seine Klasse mit Werken von Ludwig van Beethoven, Richard Wagner und Mauricio Kagel. Bild: Dominik Berchtold Das Schwäbische Jugendsinfonieorchester beweist im Oktober im Immenstädter Hofgarten seine Klasse mit Werken von Ludwig van Beethoven, Richard Wagner und Mauricio Kagel. Bild: Dominik Berchtold 14 von 21 Martin Ankenbrand (links) und Julian Stumm haben das Impfzentrum Sonthofen mit aufgebaut. Sie erinnern sich noch gut daran, wie viele Menschen vor einem Jahr Todesangst vor Corona hatten. Bild: Sibylle Mettler Martin Ankenbrand (links) und Julian Stumm haben das Impfzentrum Sonthofen mit aufgebaut. Sie erinnern sich noch gut daran, wie viele Menschen vor einem Jahr Todesangst vor Corona hatten. Bild: Sibylle Mettler 15 von 21 Der Oberstdorfer Musiksommer setzt fast drei Wochen lang mit etablierten Künstlern und hochbegabtem Nachwuchs wie dem Duo Lewin Kneisel, Klarinette, und Daniel Streicher, Klavier, den Klassik-Höhepunkt des Jahres. Bild: Günter Jansen Der Oberstdorfer Musiksommer setzt fast drei Wochen lang mit etablierten Künstlern und hochbegabtem Nachwuchs wie dem Duo Lewin Kneisel, Klarinette, und Daniel Streicher, Klavier, den Klassik-Höhepunkt des Jahres. Bild: Günter Jansen 16 von 21 Natascha Glasow steht nach dem Brand in Wertach im März vor den Trümmern ihres Lebenstraums: Die Wertacher Mühle war ein Haus, in dem in erster Linie Alleinerziehende Urlaub machen konnten. So soll es auch wieder werden. Glasow gibt nicht auf. Das Haus wird wieder aufgebaut - auch dank vieler Spenden. Bild: Matthias Becker Natascha Glasow steht nach dem Brand in Wertach im März vor den Trümmern ihres Lebenstraums: Die Wertacher Mühle war ein Haus, in dem in erster Linie Alleinerziehende Urlaub machen konnten. So soll es auch wieder werden. Glasow gibt nicht auf. Das Haus wird wieder aufgebaut - auch dank vieler Spenden. Bild: Matthias Becker 17 von 21 Der Sonthofer Bahnhof befindet sich nach wie vor im großen Umbau: Der Vorplatz nimmt Formen an, im Herbst sorgt eine neue Treppenanlage für Kritik. Bis Ende 2026 soll der Bahnhof Sonthofen zudem barrierefrei werden. Bild: Benjamin Liss Der Sonthofer Bahnhof befindet sich nach wie vor im großen Umbau: Der Vorplatz nimmt Formen an, im Herbst sorgt eine neue Treppenanlage für Kritik. Bis Ende 2026 soll der Bahnhof Sonthofen zudem barrierefrei werden. Bild: Benjamin Liss 18 von 21 Schwer geprüft werden 2021 die Autofahrer, die nach Immenstadt rein oder durchfahren wollen. Fast vier Monate lang wurde die Stadtspange – die wichtigsten Durchgangsstraße in der Stadt – saniert und war deshalb teils komplett gesperrt. Kaum war die Baustelle im Sommer beendet, begann schon die nächste im Norden von Immenstadt: Der Abriss der Unteren Zollbrücke startete. Bild: Benjamin Liss Schwer geprüft werden 2021 die Autofahrer, die nach Immenstadt rein oder durchfahren wollen. Fast vier Monate lang wurde die Stadtspange – die wichtigsten Durchgangsstraße in der Stadt – saniert und war deshalb teils komplett gesperrt. Kaum war die Baustelle im Sommer beendet, begann schon die nächste im Norden von Immenstadt: Der Abriss der Unteren Zollbrücke startete. Bild: Benjamin Liss 19 von 21 Spatenstich für die neue Oberstdorf-Therme: Mit dem Spatenstich wurde das 33-Millionen-Projekt gestartet. Vorangegangen waren dem Neubau jahrzehntelange Diskussionen. Bild: Benjamin Liss Spatenstich für die neue Oberstdorf-Therme: Mit dem Spatenstich wurde das 33-Millionen-Projekt gestartet. Vorangegangen waren dem Neubau jahrzehntelange Diskussionen. Bild: Benjamin Liss 20 von 21 Das Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss schärft mit Arbeiten von elf Künstlerinnen aus der Region unter dem Motto „Der andere Blick“ die Sich auf die Welt – aus weiblicher Perspektive. Bild: Günter Jansen Das Oberstdorfer Kunsthaus Villa Jauss schärft mit Arbeiten von elf Künstlerinnen aus der Region unter dem Motto „Der andere Blick“ die Sich auf die Welt – aus weiblicher Perspektive. Bild: Günter Jansen 21 von 21 Die Zwillingsschwestern Julia und Stephanie Mueller aus München stellen im Oktober an der Alpsee-Bergwelt in Immenstadt-Ratholz einen neuen Weltrekord im Dauerrodeln auf. Zwölf Stunden lang laufen die Schwestern den Berg hinauf und fahren mit dem Alpsee-Coaster wieder hinunter. Am Ende rodeln sie 50,4 Kilometer – sechs Kilometer mehr als nötig. Bild: Annika Wechs Die Zwillingsschwestern Julia und Stephanie Mueller aus München stellen im Oktober an der Alpsee-Bergwelt in Immenstadt-Ratholz einen neuen Weltrekord im Dauerrodeln auf. Zwölf Stunden lang laufen die Schwestern den Berg hinauf und fahren mit dem Alpsee-Coaster wieder hinunter. Am Ende rodeln sie 50,4 Kilometer – sechs Kilometer mehr als nötig. Bild: Annika Wechs 1 von 21 Brände und Unwetter, Weltrekorde und Einzelschicksale haben das Oberallgäu 2021 bewegt. Ein Rückblick unserer Redaktion, der alles ist - nur nicht vollständig. Bild: Ronald Maior Brände und Unwetter, Weltrekorde und Einzelschicksale haben das Oberallgäu 2021 bewegt. Ein Rückblick unserer Redaktion, der alles ist - nur nicht vollständig. Bild: Ronald Maior

Wie hat die Mannschaft das Spiel unter der Woche thematisiert?

Krämer: Anfangs hat sich jeder selbst damit beschäftigt. Wir haben nach dem Spiel versucht, zügig den Kopf wieder hochzubekommen. Aber es gab keine direkte Aussprache.

Nun hat der TVI im Kader eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern, die in Schwächephasen eine Führungsrolle übernehmen könnten ...

Krämer: Die Mischung ist gut, klar. Und unser Kader ist gut und schlagkräftig genug für die Landesliga. Aber ein richtiger Routinier im Rückraum fehlt uns noch aktuell, der das Spiel vorne wie hinten im Mittelblock anpackt.

Lesen Sie auch

Handball-Landesliga "So darf man nicht auftreten": Immenstädter Handballer mit desolater Vorstellung

Gundelfingen war als „Alles oder Nichts“-Spiel angekündigt. Ist der Kampf um den Klassenerhalt damit entschieden?

Krämer: Na, ja, man kann es auch umgekehrt sehen: Es war prinzipiell das erste Spiel der Rückrunde. Ja, es wird eng. Aber wenn man noch die Hälfte der Spiele vor sich hat, geht niemand in die Halle und sagt, dass man schon abgestiegen ist.

Wie geht das Team mit dieser schwierigen Situation um?

Krämer: Es ist nicht leicht. Wir kämpfen an einigen Stellen. Wir müssen derzeit einige neue Spieler integrieren, auf der anderen Seite sind ein paar andere zurückgekehrt. Dazu die Schulterverletzung von Jonas Becker. Es ist nicht leicht.

Wie wirkt Ihr Trainer Mihaly More in dieser Phase auf die Mannschaft ein?

Krämer: Er hält dienstags in aller Regel eine Ansprache an die Mannschaft. Direkt nach dem Gundelfingen-Spiel ist ihm schlicht nichts mehr eingefallen. Danach ist er sachlich auf das Spiel eingegangen und hat sich schnell auf Herrsching vorbereitet. Selbstmitleid ist auch unangebracht.

Was macht Sie zuversichtlich, dass der TVI das Ruder noch rumreißen kann?

Krämer: Ich hoffe, dass die Jungs nicht aufgeben, dass sie mitziehen und einen Siegeswillen entwickeln. Die Qualität im Kader haben wir.

Nun kommt mit Herrsching ein Spitzenteam. Schon gegen Spitzenreiter Allach hat Ihr Team einen guten Eindruck hinterlassen. Warum tun Sie sich gegen Top-Teams leichter?

Krämer: Stimmt, das haben wir oft gezeigt. Aber ich weiß nicht, ob das psychologischer Ursache ist oder an der Spielart liegt. Wir können mit jedem Gegner in dieser Liga ebenbürtig auftreten. Am Ende fehlt uns aber vielleicht noch der Mut.

Was ist drin am Samstag?

Krämer: Gegen Herrsching haben wir schon Unentschieden gespielt. Und hätten gewinnen müssen. Also heißt das zuhause: Sieg.