83-Jähriger wendet beim Jochpass und fährt auf der falschen Straßenseite

Ein 83-jähriger wendete beim Jochpass und fuhr auf der falschen Straßenseite weiter. Die Polizei griff ein und hielt den Senior an.

25.06.2021 | Stand: 13:36 Uhr

Ein 83-jähriger Autofahrer ist am Donnerstagabend wirr im Bereich des Jochpasses umhergefahren. Wie die Polizei mitteilt, sah ein Bergwachtler, wie der Mann dort versuchte zu wenden und hielt ihn an. Der Senior gab an, nach Gunzesried zu wollen und sich verfahren zu haben.

83-Jähriger fährt auf falscher Straßenseite beim Jochpass

Als er dann auf der falschen Straßenseite weiter fuhr, hielt ihn der Mann von der Bergwacht noch einmal an und rief die Polizei. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten den Autoschlüssel des 83-Jährigen sicher. Nu bekommt das zuständige Landratsamt Bescheid.

