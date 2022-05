Showdown unter Flutlicht: Der 1. FC Sonthofen startet in die Relegation

Vor dem Relegationsspiel zwischen Sonthofen und Dachau glaubt FCS-Kapitän Wiedemann an den großen Wurf. Ein Scheitern sei trotzdem keine Katastrophe.

25.05.2022 | Stand: 11:35 Uhr

Es sind diese Spiele, für die sie die ganze Saison gearbeitet haben. „Jetzt sind wir bereit. Das müssen wir auch sein“, sagt Manuel Wiedemann vor der anstehenden Aufstiegs-Relegation der Landesliga-Fußballer des 1. FC Sonthofen. Die heiße Phase beginnt mit dem Heimspiel am Mittwoch gegen den TSV Dachau ab 19 Uhr in der Baumit-Arena, ehe es am Samstag zum Rückspiel in den Münchner Norden geht. Der FCS-Kapitän Wiedemann jedenfalls weiß, worauf es in diesen Duellen ankommt. Der dienstälteste Sonthofer hat alle zehn Duelle zwischen dem FCS und Dachau mitgemacht; und ging sechsmal als Sieger vom Platz. Gute Vorzeichen? „Nicht unbedingt“, sagt Wiedemann im Interview vor dem Showdown.

Herr Wiedemann, nach zehn Monaten Hauptrunde geht es nun um den Aufstieg. Wie groß ist die Vorfreude?

Manuel Wiedemann: Riesig, so kurz vor den entscheidenden Spielen. Trotzdem ist es ein Bonusspiel für uns und eine Bonuschance, die wir bekommen. Aber wir sind alle megaheiß. Und es werden hoffentlich zwei erfolgreiche Wochen.

Wie hat die Mannschaft die Tage nach dem letzten Saisonspiel verbracht?

Wiedemann: Wir haben am Samstag nach dem Olching-Spiel schnell gemerkt, dass sich der ein oder andere schon etwas früher auf die Relegation fokussiert hat und früher heimgegangen ist. Ich bin sicher, dass jeder am Wochenende gut regeneriert hat und nicht gefeiert hat.

Was haben Sie gemacht?

Wiedemann: Ich habe einen langen Spaziergang mit meiner Freundin gemacht und am Montag war ja ein etwas anderes Abschlusstraining. Es ging ein wenig um Taktik und wir haben uns spezifisch auf den Gegner vorbereitet. Am Dienstag hatten wir alle noch ein wenig Ruhe.

Im April gab es in der Phase der Englischen Wochen für den FCS nur einen Sieg aus vier Spielen. Was nehmen Sie daraus für die Relegation mit?

Wiedemann: Wir haben mitgenommen, dass wir da zwar die Meisterschaft verspielt haben – das ist übrigens nicht in Nördlingen passiert, wir hatten da ganz andere schlechte Spiele. Aber nach diesen Misserfolgen haben wir uns ein neues Ziel gesetzt: die Relegation. Wir haben uns zusammengesetzt und offen kommuniziert – und das Team hat sich unglaublich gut zusammengerissen.

Sie haben hintenraus auch richtig Fahrt aufgenommen. Wie wichtig war die Siegesserie zum Abschluss?

Wiedemann: Das hat uns fürs Selbstvertrauen enorm geholfen. Man hat gesehen, wie wir die letzten Spiele zu Ende gespielt haben. Das gibt uns einen Schub. Der Vorteil in der Relegation liegt darin, dass wir nicht müssen – aber können. Und wir waren in den letzten Spielen erfolgreich.

Beeindruckend war auch die Torbilanz im Mai von 14:1…

Wiedemann: Richtig. Das sagt sehr viel über die Disziplin in der Mannschaft aus, wenn wir nur ein Tor bekommen. Und da war im letzten Spiel vielleicht sogar der Schlendrian drin. Diese Serie zeigt, dass die Mannschaft in der Lage war, kompakt zu stehen und gut zu arbeiten.

Warum läuft es in der entscheidenden Saisonphase nun so gut?

Wiedemann: Ich glaube, weil wir uns selbst den Druck genommen haben. Es war auch in Ordnung, in Nördlingen zu verlieren, das muss man sagen. Wir haben gesehen, dass sie deutlich besser waren. Deshalb war ab dem Spiel der Druck etwas raus.

Wie haben Sie es geschafft, dass die Mannschaft die Stimmung im Saisonendspurt trotzdem hochhält?

Wiedemann: Nur am Schluss ging es um nichts mehr. Wir konnten im Training etwas runterfahren, aber wir haben bei jedem gesehen, dass er weiß, was vor der Tür steht. Es war auch richtig, dass unsere alten Hasen etwas geschont werden, weil sie zuletzt viele Minuten abgespult haben.

Was muss man vor den entscheidenden Relegationsspielen für die Moral tun?

Wiedemann: Gar nichts. Als Spieler dürfen wir uns nicht allzu viele Gedanken machen. Und vor allem dürfen wir keine Angst haben. Arbeit und Gedanken über den Gegner machen sich die Trainer, nicht wir. Da bereitet uns das Team perfekt vor. Unsere Aufgabe ist, mit Spaß und Leidenschaft ins Spiel zu gehen.

Welchen Weg finden Sie als Kapitän?

Wiedemann: Ehrlich, ich bin ein brutaler Kopfmensch. Aber ich habe einen Weg gefunden. Ich schaue mir kein Spiel an und beobachte keinen Spieler, weil ich weiß, dass unsere Trainer uns das abnehmen und uns sagen, worauf wir achten müssen.

Was erwarten Sie gegen Dachau?

Wiedemann: Es wird ein heißer Tanz. Dachau hatte Misserfolge zuletzt und wir hatten gute Erfolge. Es kann sein, dass wir als potenzieller Aufsteiger befreiter aufspielen werden. Kann sein, muss aber nicht. Unabhängig davon hat Dachau eine Mannschaft, die spielerisch sehr stark ist und dazu viel Erfahrung hat. Aber Dachau möchte das Spiel machen – wir auch.

Die Bilanz spricht eine klare Sprache: Zehn Duelle gab es zwischen dem FCS und Dachau – sechsmal gewann Sonthofen, drei Remis. Wie viel sagt das aus?

Wiedemann: Nicht viel, aber ein wenig schon. Zumindest so viel, dass wir bisher mit Dachau gute Erfahrungen gemacht haben. Der Spielstil liegt uns in der Regel. Aber wie so oft ist in der Relegation alles anders.

Wie wichtig wäre der Aufstieg für den Club, wie schlimm wäre ein Scheitern?

Wiedemann: Natürlich wäre der Aufstieg für uns alle eine schöne Sache. Und für den Verein wichtig. Aber wir müssen wissen, dass die Relegation eine Mammutaufgabe aus vier Spielen ist.

Warum schafft es der 1. FC Sonthofen?

Wiedemann: Weil wir einen Lauf haben. Weil wir Selbstvertrauen haben. Und weil wir uns in der entscheidenden ganz schweren Phase zusammengerauft haben.