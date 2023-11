Diese Straßensperrung im Oberallgäu bewachen jetzt Security-Mitarbeiter

Weil Autofahrer immer wieder Sperrschilder ignorieren, stellt der Landkreis jetzt Sicherheitskräfte an Baustellen auf. Wo im Jahr 2023 Straßen saniert wurden.

Wenn die Straße an der Zufahrt zum Campingplatz Niedersonthofen saniert wird, wird erstmals ein Sicherheitsdienst überwachen, ob die Autofahrer sich an die Sperrung halten. Der Landkreis zieht damit die Konsequenzen aus „massiven Verstößen“ gegen die Straßenverkehrsordnung an Baustellen in der jüngsten Vergangenheit“.

Wie Tiefbauamtsleiter Joachim Heßmann im Kreisbauausschuss berichtete, missachteten Autofahrer die Absperrungen, beschädigten diese und fuhren auf gesperrte Straßen und beschädigten den dort frisch aufgebrachten Straßenbelag. „Es wurde in Niedersonthofen dreimal die Absperrung abgebaut und durch die Bankette gefahren“, erklärte Heßmann.

Andere Autofahrer wichen auf Felder aus und hinterließen dort ihre Spuren. „Die Menschen müssen sich während der Sperrungen an die Regeln halten“, sagte Landrätin Indra Baier-Müller. „Es kann nicht sein, dass man an einer Baustelle mit Security arbeiten muss.“

Kleber auf der Fahrbahn würde auch Autos beschädigen

Dennoch hat der Landkreis jetzt entschieden, die Fertigstellung der Bauarbeiten nicht zu gefährden und einen Sicherheitsdienst einzusetzen. Cihan Dayangan und seine Kollegen passten am Dienstag auf, dass die Sperrung auch strikt von Autofahreren eingehalten wird. Denn vor der Asphaltierung wurdeein spezieller Kleber auf die Straße aufgetragen, der die Autos erheblich schädigen würde.

Wo im Jahr 2023 Straßen saniert wurden

Der Landkreis hat im vergangenen Jahr viel Erfahrung mit Baustellen und Sperrungen gesammelt, weil eine Vielzahl von Projekten zum Straßenunterhalt umgesetzt wurden:

Die Sanierung Kreisstraße (OA2) zwischen Niedersonthofen und Dietzen (Bauabschnitt I, 850.000 Euro).

Der Deckenbau auf der Kreisstraße OA4 zwischen Rubi und Reichenbach (240.000 Euro).

Die Tragschichterneuerung an der OA 15 nördlich von Wiggensbach (230.000 Euro).

Der Deckenbau in der Kürnacher Straße (OA15/OA20) in Buchenberg (100.000 Euro)

Zwischen Missen und dem Ortsteil Berg wurde ebenfalls der Asphalt erneuert (260.000 Euro)

Zudem wurden verschiedene Bauwerke auf Kreisstraßen saniert (315.000 Euro), beispielsweise die Brücke bei Fischen.

150.000 Euro investierte der Landkreis in Oberflächenbehandlungen, Markierungen und Schutzplanken an Kreisstraßen.

Für kleinere Maßnahmen wie beispielsweise Tierrettungen, Unfallschäden, Gewässersicherungen und Felsberäumung gab der Landkreis 135.000 Euro aus.

2024 folgt der zweite Bauabschnitt in Niedersonthofen

Im Jahr 2024 ist unter anderem geplant, den Geiger-Kreisel in Oberstdorf die Kreisstraße zwischen den Oberstdorfer Ortsteilen Weidach und Tiefenbach zu sanieren. Ein Deckenbau ist nördlich von Sulzberg (OA6) und in Hehlen (OA 14, Buchenberg) vorgesehen. Zudem wird der zweite Bauabschnitt zwischen Niedersonthofen und Dietzen umgesetzt. Ob dann wieder ein Sicherheitsdienst eingesetzt werden muss, wird die Erfahrung aus der laufenden Baustelle zeigen.

