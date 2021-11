Siegloses Schlusslicht: TV Immenstadt unterliegt auch dem Spitzenteam Allach

Der TV Immenstadt kann Titelfavorit Allach nicht ärgern, verliert 26:34 und rutscht ans Tabellenende der Landesliga. Erneut fehlen etliche Leistungsträger.

09.11.2021 | Stand: 11:25 Uhr

Stark ersatzgeschwächt unterlagen die Landesliga-Handballer des TV Immenstadt dem Titelaspiranten TSV Allach mit 26:34 (15:17). Durch die vierte Niederlage im fünften Saisonspiel rutschen die „Grünen“ ans Tabellenende.

Die Voraussetzungen: Auf der einen Seite der TSV Allach – als Aufstiegskandidat in die Saison gestartet, haben die Oberbayern ihre Favoritenrolle im bisherigen Saisonverlauf untermauert. Lediglich ein Punktverlust, und das beim Topspiel bei der HSG Dietmannsried/Altusried, mit der sie sich die Tabellenführung aktuell teilen, steht bei den Münchnern auf dem Konto. Auf der anderen Seite eine ersatzgeschwächte Immenstädter Mannschaft, bei der mit Cristian Savlovschi, Franz Holzmann, Miguel Pires, Davor Brtan und Jonas Becker erneut gleich fünf wichtige Akteure ausfielen – der TVI hat im Kampf um den Klassenerhalt lediglich ein Punkt auf der Habenseite.

Immenstadt in der Anfangsphase noch auf Augenhöhe

Zu Beginn war von einem Klassenunterschied aber nichts zu merken. Tobias Fügenschuh und Tim Tschaffon stellten mit schönen Toren über die Außen schnell auf 2:0. Immer wieder konnte in der Anfangsphase auch die Rückraumachse um Patrick Harris, Sebi Engl und Tibor Erdelyi überzeugen und stellte die TSV-Abwehr vor Probleme. Bis zum 7:6 in der 11. Minute konnte der TVI die Führung halten. Nun fanden die Gastgeber aus dem Münchner Vorort aber immer besser ins Spiel.

Drei Tore in Folge zum 7:9 aus TVI-Sicht zwangen Coach Mihaly More zur ersten Auszeit. Diese trug direkt Früchte und der Lauf der Allacher war zunächst gebrochen. Vor allem Fügenschuh war auf Linksaußen in dieser Phase ein sicherer Schütze – auch zum 11:11. „Wir haben uns dann wieder eine fünfminütige Schwächephase erlaubt gegen ein Team, das qualitativ und quantitativ so gut aufgestellt ist, ist das kaum zu kompensieren“, analysiert Coach More. Beim 11:15 schienen die Felle davon zu schwimmen, vor allem Harris stemmte sich aber dagegen und verkürzte mit drei Toren vor der Halbzeit auf 15:17.

Coach More: "Leider zwei Schwächephasen erlaubt"

Im zweiten Spielabschnitt machten die Allacher ernst und nutzten eine zweite Schwächeperiode des TVI gnadenlos aus. Bereits beim 17:24 zwölf Minuten nach Wiederanpfiff war die Partie entschieden. „Wir haben uns leider diese beiden Schwächephasen erlaubt. Mit dem kleinen Kader war das allerdings zu erwarten. Allach hat das Tempo über 60 Minuten auf höchstem Niveau gehalten und letztendlich war das der entscheidende Faktor“, sagte Mihaly More.

Nichtsdestotrotz hielten die Städtler tapfer dagegen und konnten den Rückstand vor allem durch den erneut starken Rückhalt im Tor, Simon Weigl, der alleine im zweiten Abschnitt vier von fünf Strafwürfen vereitelte, in Grenzen halten. „Über weite Strecken war das eine ansprechende Leistung und wir machen von Spiel zu Spiel klare Fortschritte“, sagte Weigl. „Wenn wir die Leistung konservieren und unsere Verletzten- und Krankenliste kürzer wird, ist der erste Sieg nur eine Frage der Zeit.“