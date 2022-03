Sinkt die Kreisumlage im Oberallgäu? Kreistag entscheidet am Freitag

Die Kreisumlage ist eine wichtige Einnahmequelle für Landkreise. Im Oberallgäu wird darüber disktiert, den Hebesatz zu senken. Die Hintergründe.

24.03.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Mit der sogenannten Kreisumlage deckt ein Landkreis überwiegend seinen Finanzbedarf. Jede Kommune muss diese Abgabe berappen – die Höhe richtet sich nach ihrer steuerlichen Leistungsfähigkeit. Joachim Konrad, CSU-Fraktionsvorsitzender im Oberallgäuer Kreistag, hat nun im Kreisausschuss vorgeschlagen, den Hebesatz dieser Umlage um ein Prozent zu senken. Damit würde sich der Betrag, der an den Landkreis abgegeben werden muss, für jede Kommune reduzieren. Konrad sieht darin eine Entlastung für Städte und Gemeinden im Oberallgäu. Die Mitglieder des Kreistags, die letztlich die Höhe der Umlage festlegen, treffen sich am kommenden Freitag, 25. März, zur nächsten Sitzung in Fischen. Dann entscheiden sie, wie hoch die Kreisumlage heuer ausfällt.

Landrätin: "Wenn wir Schulden aufnehmen, sind die Kommunen mit eingebunden"

Momentan liegt der Hebesatz bei 44,5 Prozent. Das bedeutet: 44,5 Prozent der Steuerkraft jeder einzelnen Kommune fließen in die Kassen des Landkreises. In die Steuerkraft werden unter anderem die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Flächen) und B (bebaute oder bebaubare Flächen) sowie die Gewerbesteuer von vor zwei Jahren und 80 Prozent jährlicher staatlicher Zuschüsse aus dem Vorjahr eingerechnet. Kreiskämmerer Reinhard Reitzner betonte im Ausschuss, wo der Haushaltsplan vorberaten wurde, dass die Umlage unverändert bleiben sollte. Denn es sei angesichts des Ukraine-Kriegs und dessen Folgen nicht absehbar, welche finanziellen Herausforderungen noch auf den Landkreis zukommen. Werde nun die Kreisumlage gesenkt, könnte die Gefahr bestehen, dass die Schulden steigen. „Wenn wir Schulden aufnehmen, sind die Kommunen mit eingebunden“, ergänzte Landrätin Indra Baier-Müller. Sie plädierte wie Reitzner, die Umlage unverändert zu lassen.

Absprache innerhalb der CSU-Fraktion vor der Sitzung am Freitag

Konrad erklärte auf Nachfrage unserer Redaktion, er werde sich innerhalb seiner Fraktion nochmals absprechen, ob am Freitag tatsächlich eine Absenkung der Kreisumlage gefordert werde.

