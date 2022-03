Sinneswandel mit 32 Jahren: So wagt Nadine Rieder den Neuanfang

Nadine Rieder hat sich neu erfunden. In der Toskana bereitet sich die Sonthoferin auf das wichtigste Jahr ihrer Karriere vor. Druck spürt sie trotzdem nicht.

13.03.2022 | Stand: 18:31 Uhr

Der Kopf ist frei, der Tank ist voll, der Fuß hält. Nadine Rieder nimmt Anlauf für die vermutlich wichtigste Saison ihrer Karriere. „Ich fühle mich frei, gelöst und trotzdem unter Spannung und bereit für alles“, sagt die deutsche Ausnahme-Mountainbikerin. Dass diese Grundstimmung derzeit bei der 32-jährigen Sonthoferin herrscht, mag im ersten Moment überraschen.

Nach dem turbulentesten Jahr ihres Sportlerlebens mit einer so schmerzhaft und so lang dauernden Zwangspause wie nie zuvor ist Rieder wieder da. Mehr noch – sie ist wie ausgewechselt. „Es ist ein Traum, dass ich das tun kann, was ich liebe“, sagt Rieder, als wir sie zum Telefoninterview in der Toskana erreichen. „Ich habe gelernt, dass ich nichts mehr erzwingen muss, sondern mit einer gesunden Portion Gelassenheit an alle Aufgaben rangehen kann.“

Nadine Rieder: Vorbereitung in der Toskana

Das dürfte ihr dieser Tage ausgesprochen leichtfallen. Im Trainings-idyll in Mittelitalien bereitet sich die Oberallgäuerin mit ihren Mannschaftskolleginnen des „Ghost Factory Racing Teams“ auf die anstehende Rennsaison vor. Und diese hat es in sich. 2022 wartet ein wahrer Wettkampf-Marathon, der schon mit dem Bundesliga-Rennen in Obergessertshausen am 19. März beginnt. Es folgen insgesamt neun Weltcups, die deutsche Meisterschaft, sowie im August die Heim-EM in München und nur wenige Tage später die Weltmeisterschaft im französischen Les Gets.

Besser als jemals zuvor, fitter als im vermeintlich besten Jahr 2021 und vor allem mental frischer als die „alte Nadine Rieder“ fühle sie sich, sagt die Sonthoferin. Dabei macht die 32-Jährige kein Geheimnis daraus, dass der emotionale Abgrund, an den sie die schwere Fußverletzung im vergangenen Frühsommer gebracht hat, das Schlüsselereignis auf dem Weg zu dieser Wandlung ist. Nach einem Trainingsunfall in der Heimat auf ihrer Lieblingsstrecke am Bildstöckle war Rieder zum Zusehen verdammt. Über Monate. Der Traum von Olympia zerbrach. Die siebenfache deutsche Meisterin musste sich sogar langfristige Sorgen um ihre Gesundheit machen. Klagte Rieder unmittelbar nach der Verletzung noch über „sehr viele traurige Momente“ und über „einen Rückschlag, der vielleicht eines Tages etwas Positives für mich bringt“, wandelte sich dieses Bild schnell. Nur ein halbes Jahr später sagte die Sonthoferin: „2021 ist sicher das beste Jahr, das ich hatte.“ Rumms.

Die Krise hat Rieder nachhaltig reifen lassen. „Ich habe gelernt, dass es auch mal eine Spur weniger sein kann. Es muss nicht immer noch mehr, noch gewaltiger und noch erzwungener sein“, sagt die 32-Jährige heute. „Ich mache das, was ich tue, mit großer Freude. Diszipliniert, aber nicht mehr erzwungen.“ Rieders Leitlinie: weniger ist mehr, anders ist besser.

Statt Training auf der Rolle: Wandern Skitouren und Trailrunning

Und so strukturierte die Vorzeige-Mountainbikerin schon den vergangenen Winter (ihre Vorbereitung beginnt für gewöhnlich bereits im November) um. Statt stumpfsinnigem Training auf der Rolle ging es in den Schnee. Wandern, Skifahren, Trailrunning, Skitouren. Immer an ihrer Seite: Ihr Verlobter Nick Perks. „Ich habe das Rad nach Oktober nicht mehr angerührt“, sagt Rieder. „Und es war nicht so, dass ich eine Radpause gebraucht hätte. Aber ich habe mich dafür entschieden, einfach mal andere Dinge zu tun, die mich zwar auch fithalten, die mich aber auch mental richtig erfüllen. Nur so konnte ich frei ins Jahr 2022 starten.“ Zudem nahm Rieder den Schwung aus dem Herbst mit, als sie Ende Oktober vier hochklassige UCI-Rennen innerhalb von zehn Tagen gewann.

Nach einem zehntägigen Abstecher mit ihrem Verlobten zum Jahresbeginn nach Mallorca, wo das Paar einige Rennrad-Einheiten absolvierte, ging das ungewöhnliche „Radfasten“ Rieders bis Anfang März weiter. Dazwischen lag noch ein zweiwöchiges Trainingslager mit Teilen des „Ghost“-Teams in Südafrika zur Abstimmung mit den Trainern, medizinischen Untersuchungen und Fahrtests. In der Toskana feilt die gesamte Mannschaft des Profi-Teams nun an der Form für die Mammut-Saison. „Ich hatte mich darauf vorbereitet, dass ich erstmal viel arbeiten muss, um wieder mein Niveau zu erreichen“, sagt Rieder. „Aber ich war auf dem Rad und es hat sich angefühlt, als wäre ich nie weg gewesen.“

Nadine Rieder: "Ich habe mich um Dinge gekümmert, die mich erfüllen"

Deshalb hat sie auch – abgesehen von den Trainingsinhalten – in der Vorbereitung nichts weiter verändert. Variables Training, um nicht in die Routine zu fallen. Mehr Intervalle, weniger Grundlagentraining, um die Intensität zu erhöhen. Der Lohn: Ihr Körper hält, der Fuß schmerzt nicht mehr. „Und die Motivation ist auf dem Höhepunkt, weil ich mich in der Vorbereitung um Dinge gekümmert habe, die mich erfüllen.“

Und so scheint sie einmal mehr alle Zutaten beisammen zu haben für ein erfolgreiches Jahr. Den Auftakt dazu bildet das internationale Bundesliga-Rennen in Obergessertshausen. Eine willkommene Standortbestimmung für Deutschlands Vorzeige-Mountainbikerin, da die internationale Klasse, darunter Olympiasiegerin Jolanda Neff, am Start ist. Danach steigt ein Rennen in der Schweiz, ehe für den 8. bis 10. April der Weltcup-Start in Brasilien angesetzt ist. „2021 habe ich alles darauf ausgelegt, einen mentalen Schlüssel zu finden“, sagt Nadine Rieder. „Ich bin heute gesund und rundum glücklich – sportlich und privat. Was bei den Rennen noch herauskommt, ist Bonus. Und wer weiß, vielleicht ist das der Schlüssel zu etwas Großem.“

Nach dem Weltcup-Auftakt in Brasilien, das steht fest, wird Nadine Rieder eine Sache vor allem nicht tun: Heimtraining am Bildstöckle. Das hat der Sinneswandel bewirkt. Gemeinsam mit Nick Perks will sie nach der Rückkehr aus Brasilien zum Skifahren gehen. Mitte April. Warum? Einfach, weil es ihr guttut.