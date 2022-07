Sirenen verführen mit blauem Gold im Klostergarten von Immenstadt

Das fabelhafte Trio „Ganes“ singt beim „Immenstädter Sommer“ Lieder vom kostbaren Wasser. Sie erzählen nicht nur von Sagenfiguren, sondern auch von Aktuellem.

Immenstadt Der sagenhafte Odysseus ließ sich von seinen Gefährten an den Schiffsmast binden, um gefahrlos dem verführerischen Gesang der Sirenen lauschen zu können. Weit komfortabler und dazu völlig ohne Gefahr sitzen die 300 Besucher dieses Immenstädter-Sommer-Konzertabends im überdachten Klostergarten auf ihren weißen Plastiksesseln. Sie lauschen gebannt den drei Sirenen auf der Open-Air-Bühne: Elisabeth und Marlene Schuen aus La Val, einem Dorf im Südtiroler Gadertal, und (seit 2018) Natalie Plöger, aus Leer im Ostfriesischen.

Originell, wie selten in der Popmusik

Der Gesang dieser Drei hat es in sich: Vokalreiche ladinische Sprache, dicht verwobene Dreiklangsharmonik, die weit über Volksmusik mit Tonika, Dominante und Subdominante hinausgeht. Dissonanzen und Vorhalte in Dur und Moll werden erstmal ausgehalten und erst spät aufgelöst. Nicht zu verachten die ins Ohr schmeichelnde Melodik, mit weichen und harten Facetten, originell wie selten in der Popmusik. Dazu die perfekt repetierten Stakkato-Akkord-Tupfer, als Background für Soli und geradezu als Markenzeichen dieses fabelhaften Trios.

Viel zu viel Plastik im Meer

„Or brüm“, blaues Gold, heißt die aktuelle CD von 2021, auch das Motto des Abends. Gemeint ist kostbares Wasser. In vielen Arten und Formen, wie sie manche der Lieder spiegeln: Trinkwasser, das für uns auch künftig lebenswichtig sein wird. Ein Gebirgsbach, der als Liebesbrief- und Flaschenpost-Träger dient. Das Element der Nixe „Dolasila“ im Teich, die in den Dolomiten-Sagen geistert. Oder das Meer, auf dem der griechische Held Odysseus sein Sirenen-Abenteuer besteht. Aber auch das Meer, in dem viel zu viel Plastik („Plastica! Plastica!“) schwimmt, das im Magen der Wasserschildkröte landet.

Sehnsucht nach einem Leben in Frieden

Und schließlich ist da die dramatische Geschichte einer Mutter, die auf die andere Seite des Meeres kommen will, um in Frieden leben zu können – da wandelt sich die Musik vom langsam schreitenden, melodramatischen Rhythmus zum schnellen Rundtanz: Sie ist angekommen, freut sich – da wechselt der blaue Spot-Strahler zu Rot und tanzt im Kreis.

Die instrumentale Bereicherung

Instrumental bereichern die singenden Schwestern den Sound der Band mit Geigen, Hackbrett, Gitarre und Synthi-Board. Natalie Plöger zupft auch elegant den Kontrabass, und den rhythmisch-melodischen Drive taktet stumm, aber immer punktgenau Rafael Holzhauser, an den diversen Gitarren. Nur bei der zweiten Zugabe bleibt er hinter der Bühne: ein so gar nicht gewohnt alpenländisch klingender, sehr lauschiger Jodler zu dritt.

Übrigens gebe es tatsächlich einen Grund, die „Ganes“ nicht nur zu streamen, sondern die neue CD zu kaufen: Im Booklet seien die ladinischen Texte ins Allgäuerische übersetzt …

Was der "Immenstädter Somme" sonst noch bietet.

Die Gruppe "Ganes".

