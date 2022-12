Peter Wackel und Nino de Angelo eröffnen die Skisaison in Oberjoch

Am 17. Dezember 2022 öffnen die Lifte des Skigebiets Oberjoch im Oberallgäu. Beim "Ski Opening" treten die Schlagersänger Nino de Angelo und Peter Wackel auf.

Am Samstag, 17. Dezember 2022, startet das Skigebiet Oberjoch (Landkreis Oberallgäu) in die Saison 2022/23. Beim "Ski Opening" werden Schlagersänger Peter Wackel und Nino de Angelo spielen, teilen die Bergbahnen Bad Hindelang-Oberjoch mit.

Das "Ski Opening" beginnt um 10 Uhr. An den vier Sesselbahnen der Bergbahnen Bad Hindelang-Oberjoch wird es ein Rahmenprogramm geben. Mittelpunkt der Party-Meile ist die Iseler-Talstation. Skikarten gibt es am Tag der Saison-Eröffnung zum halben Preis.

"Ski Opening" in Oberjoch mit Peter Wackel und Nino de Angelo - das Programm

Neben Live-Auftritten von Nino de Angelo und Peter Wackel ist unter anderem folgendes Rahmenprogramm geboten:

Frühschoppen

Weißwurstfrühstück

Live-Musik in allen Hütten

Kinderschminken, Kinderdisco und Kinderlandexpress

Zudem geben Ski-Rennläufer des Deutschen Skiverbands aus dem Weltcup-Zirkus am Hang des Alpinen Trainingszentrums Allgäu ein Slalom-Training. Beim Waterslide-Contest versuchen die Teilnehmenden, eine Wasserfläche mit Skiern zu überqueren.

Diese Skigebiete im Allgäu haben bereits geöffnet

In einigen Skigebieten im Allgäu kann man bereits seine Schwünge ziehen. Das Skigebiet Grasgehren im Oberallgäu hat seit dem 3. Dezember geöffnet. Auch an der Zugspitze laufen bereits seit 2. Dezember die ersten Lifte. Die Bergbahnen am Arlberg, beispielsweise in Warth und St. Anton, laufen auch schon.

Ab Samstag, 9. Dezember, öffnen das Skigebiet Fellhorn/Kanzelwand, die Hörnerbahn bei Bolsterlang und das Skigebiet in Ofterschwang/Gunzesried. Ab Freitag, 16. Dezember, können Skifahrer in den großen Wintersportgebieten im Raum Oberstdorf/Kleinwalsertal ihre Schwünge ziehen.

