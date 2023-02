Skifahren wie vor 100 Jahren - Riesengaudi bei Jubiläumsfeier des Skiclubs Fischen

33 Teams traten bei der 100-Jahr-Feier des SC Fischen auf der Rennstrecke an – mit alten Skiern und Omas Kleidung. Auch Weltcup-Fahrer Manuel Schmid war dabei.

Mit einem historischen Skirennen am Stinesser bei traumhaftem Winterwetter feierte der Skiclub Fischen sein 100-jähriges Bestehen. Als Riesengaudi mit vielen Teilnehmern und noch viel mehr Zuschauern, die die Rennstrecke säumten, wird diese Party zum runden Geburtstag in die Annalen des Vereins eingehen.

Veraltete Ausrüstung und Kleidung zur 100-Jahr-Feier

Es war ein einmaliger Zug, der sich vom Heimathaus Richtung Skilift in Bewegung gesetzt hatte. Lange Röcke und Kniebundhosen, gestrickte Kittel und Zipfelkappen bestimmten die Kleiderordnung, blitzblank poliert waren alte Helme der Feuerwehr, alte Skier aus Eschenholz wurden geschultert und Strickhandschuhe hielten museale Tellerstecken. Die gute, alte Zeit verkörperten auch die „Üsrangierten“ von der Musikkapelle, die die Rennläufer mit zum Hang begleiteten. Xaver Renn begleitete die Rennen als verlässlicher Zeitmesser und Moderator Andy Mühlegg freute sich über zahlreiche Schaulustige, die beim halsbrecherischen Rennen auf der „Streif für den kleinen Mann“ ihre Favoriten anfeuerten.

Vor dem Rennen mussten die Teilnehmer zuerst die Skier rauftragen. Bild: Felix Ebert

Am Stinesser hatten viele Generationen Fischinger das Skifahren gelernt, darunter auch spätere Rennfahrer wie Alex und Manuel Schmid. Während der jüngere Bruder auf seinen Einsatz im Riesenslalom bei der Alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel (Frankreich) wartete, tröstete sich der immer noch verletzte Speedspezialist Manuel damit, bei diesem einmaligen Wettbewerb dabei zu sein. „Mein erstes Rennen in diesem Winter“, sagte er schmunzelnd, bevor er seine Skier schulterte und den Hang hinaufstapfte.

Mit kantenlosen Ski ins Rennen

Der Nachwuchs des Skiclubs ging zuerst an den Start. Die Kinder durften mit modernem Material die Piste hinunter und genossen den ersten großen Applaus ihrer Skifahrer-Karriere. Den Erwachsenen wurde es deutlich schwerer gemacht: Es galt im Vierer-Team mit jeweils mindestens zwei kantenlosen Ski-Modellen den Hang hinabzustürzen. Gefordert war zudem Kleidung aus Opas und Omas Klamottenkiste. Da wehten die langen Röcke und flatterten weite Kniebundhosen. Wenig elegante Abfahrten entlang der „Brechstangen“ und manch kapriziöser Sturz oder Purzelbaum waren die Folge. Die Sanitäter mit ihrem historischen Krankentransport hatten an diesem Tag nichts zu tun.

Viele begeisterte Zuschauer säumten die Strecke. Bild: Felix Ebert

Jedoch kam so manches Vierer-Gespann nicht mehr mit kompletter Ausrüstung, dafür aber mit einer dicken Portion Schnee auf der Mütze, ins Ziel. Applaus gab es für die Mutigen und bei so viel Spaß war es am Ende egal, wer den Sieg davontrug. 33 Mannschaften waren dabei, davon viele Vereine, Familienteams oder Freunde, der Gemeinderat, die Gästeinfo und sogar eine Mannschaft vom Skiclub Kempten. „Auch die können Skifahren“, kommentierte Mühlegg spöttisch über die Truppe aus dem Unterland, während Bürgermeister Bruno Sauter analysierte, dass die passionierten Langläufer auf den Skiern ohne Kanten bessere Chancen hätten.

Auch mit dem Fahrrad wagte sich ein Teilnehmer ins Rennen. Bild: Felix Ebert

Dem neuen Skiclub-Vorsitzenden Roman Schmidbauer war es einerlei. Er freute sich nur darüber, dass dieses Rennen, das übrigens bereits zum fünften Mal stattfand, im Geburtstagsjahr einen so riesigen Anklang gefunden hatte. Für ihn ein sicheres Zeichen, wie sehr dieser Traditionsverein und der Skisport im Dorf verankert sind.

