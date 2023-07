"Erschreckend dreist": Oberstdorfer Skiclub beinahe um 13.000 Euro betrogen

Der Skiclub Rubihorn-Oberstdorf hätte beinahe eine hohe Summe Geld verloren. Durch schnelles Eingreifen verhinderte die Präsidentin aber den Betrug.

07.07.2023 | Stand: 09:15 Uhr

Der Skiclub Rubihorn-Oberstdorf ist mit einem blauen Auge davongekommen.

Wie erst jetzt bekannt wurde, haben unbekannte Täter vom Konto des Skiclubs Anfang Juni unberechtigterweise 13.000 Euro auf ein österreichisches Bankkonto überwiesen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, warfen Unbekannte einen gefälschten Überweisungsträger mit der IBAN des Vereinskontos bei einer Bank in Oberstdorf ein.

Skiclub-Präsidentin Marlene Gogl zu Betrugsversuch: "Es ist erschreckend"

"Ich war erstaunt über diesen Betrug, weil wir ein kleiner Verein sind", sagt Marlene Gogl, Präsidentin des 300 Mitglieder starken Vereins. "Diese Art, meine Unterschrift zu fälschen und damit auch noch durchzukommen, ist erschreckend dreist."

Nach Gogls Angaben sei der Überweisungsträger am 1. Juni eingeworfen worden, zwei Tage später wurde die Überweisung vorgenommen. "Wir hatten großes Glück, dass wir es bemerkt haben, weil meine Kassiererin die Kontoauszüge am 10. Juni geholt hat", sagt Gogl. "Ich denke, der Zeitpunkt des Betrugs war bewusst gewählt, weil der Betrieb bei Skiclubs in dieser Jahreszeit etwas ruhiger läuft."

Die IBAN fanden die Betrüger vermutlich auf einem Formular, das auf der Website des Skiclubs öffentlich einsehbar war.

Zwar konnte die Bank, bei der der SCR sein Konto führt, bei der Rückführung der Überweisung nicht sofort tätig werden - doch nach Gogls rascher Anzeige bei der Polizei nahm die Betrugsabteilung des Kreditinstituts den Fall auf. Und erneut hatte der Skiclub Rubi großes Glück.

SC Rubihorn-Oberstdorf gibt Tipps für andere Vereine

"Das Konto war glücklicherweise noch nicht leergeräumt", sagt Gogl. "Für gewöhnlich wird die Summe so schnell und so oft rumgeschoben, bis es nicht mehr nachvollziehbar wird. Insofern hatten wir großes Glück.“

Um sich künftig vor derartigen Betrugsfällen zu schützen, hat der SCR - das rät Gogl auch anderen Vereinen - übrigens ein neues Konto gegründet. Für den täglichen Zahlungsverkehr bleibt ein Girokonto bestehen, auf das separate Konto für Rücklagen haben nur noch der Vorstand und der Kassier Zugriff.

Inzwischen hat auch der Allgäuer Skiverband seine Vereine mit einer offenen Mail für das Thema sensibilisiert und gewarnt.

(Lesen Sie auch: Nach Fake-Mails: Blaichacher überweist 69.000 Euro an Betrüger)

Mehr Nachrichten aus dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Zahlen, Daten und Fakten: Das ist Oberstdorf