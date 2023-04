Ende der Langlaufsaison auf der Hochloipe in Grasgehren noch nicht in Sicht

Am Riedberger Horn im Skigebiet Grasgehren ist die Langlaufsaison noch nicht beendet. Die Hochloipe ist nach wie vor geöffnet.

Die Hochloipe unterhalb des Riedberger Horns ist ein Riesenerfolg, sagt Tobias Lienemann, Geschäftsführer der Berg-Naturerlebnis Riedberger Horn GmbH & Co. KG. Aufgrund der vielen positiven Rückmeldungen und der Resonanz in der Bevölkerung werde die Hochloipe auch weiterhin täglich betrieben. Tagesaktuell wird entschieden, ob man noch auf der Loipe langlaufen kann. „Das Ende ist von der Wetterlage abhängig. Aber momentan schneit es wieder – ein turbulenter Winter“, sagt Lienemann.

Der Andrang sei groß gewesen, seit die Hochloipe in den Osterferien eröffnet wurde. Viele Leistungssportler hätten das Angebot genutzt und kurzerhand Runden in Grasgehren gedreht. Unter anderem seien die beiden olympischen Medaillengewinnerinnen Sofie Krehl und Evi Sachenbacher-Stehle auf der Loipe gewesen, sagt Lienemann.

Anspruchsvolle Loipe am Riedberger Horn

Aber auch viele Einheimische, Touristen und Amateursportler nutzten die Möglichkeit in den Osterferien. „Aufgrund des Anforderungsprofils haben wir zudem eine kleine Runde um das Bergwachtgebäude gespurt“, sagt Lienemann. Sozusagen zum „Einrutschen“ für Anfänger. „Da steht das Gleiterlebnis im Schnee im Vordergrund.“ Danach geht die Loipe nämlich steil bergauf – etwa 200 Höhenmeter. Eine anspruchsvolle Strecke also.

Schaffen die Skilangläufer und -läuferinnen die ersten Höhenmeter, werden sie auf einer kleinen Runde auf einem Höhenplateau mit einem einmaligen Alpenpanorama belohnt – auf der einen Seite am Fuße des Riedberger Horns, auf der anderen Seite an der ganzen Alpenkette. Insgesamt ist die Loipe etwas mehr als vier Kilometer lang. Sie eignet sich für Langläufer der Skating- und Klassik-Technik und verläuft in einem Rundkurs auf der Familienabfahrt des Skigebiets. Zudem passe die Loipe und das Konzept dahinter in die Unternehmensphilosophie, für Wintersportler aus verschiedenen Bereichen ein Angebot zu schaffen, sagt Lienemann.

Wird es die Hochloipe auch im nächsten Winter geben?

Da die Pop-up-Loipe so begehrt ist, stellt sich die Frage, ob die Betreiber der Grasgehrenlifte auch im nächsten Winter mit ihr planen. „Vorstellbar, jedoch liegen unser Fokus und das Geschäft auf dem Alpinsport und dem Liftbetrieb“, sagt Lienemann. „Die aktuelle Wetterlage ermöglichte den Erfolg der Pop-up-Loipe. Während unten die Loipen geschlossen wurden, hat es bei uns oben weiterhin geschneit.“ Hier sehen Sie, wie das 7-Tage-Wetter im Allgäu wird.

Die Loipengebühr beträgt vier Euro pro Person. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre laufen kostenfrei. Täglich zwischen 8 und 16 Uhr können sich Wintersportler auf reinem Naturschnee austoben. Weitere Informationen und ein tagesaktueller Stand, ob die Loipe geöffnet ist, finden Sie hier.

Skigebiet Grasgehren gilt als Schneeloch

Warum Grasgehren oft so früh in die Saision starten kann, liegt an der Höhe: Der Ort Fischen am Fuße des Riedbergpasses liegt auf gerade einmal 761 Metern. Ein paar Kilometer weiter in Grasgehren sind es schon über 1400 Meter. Außerdem ist das nahe Balderschwang einer der niederschlagsreichsten Orte Deutschlands. Und der von West nach Ost sich verengende Talkessel hat zwei Vorteile: Die Wolken stauen sich und laden den Schnee ab - und die weiße Pracht wird relativ wenig verblasen.

