Erste Oberallgäuer Skilifte könnten schon Ende November öffnen

Erste Skigebiete im Oberallgäu haben bereits begonnen, die Pisten zu präparieren. Start der Saison ist voraussichtlich Anfang Dezember. Das hängt vom Wetter ab.

Von Kosima Fink

19.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Weiße Bergspitzen und kühle Nächte. Im Oberallgäu bahnt sich der Winter und somit auch die alljährliche Skisaison an. Die ersten Flocken sind auch im Tal schon gefallen – und beispielsweise am Nebelhorn werden schon die Pisten für die Wintersportler präpariert. Skilifte Grasgehren planen, so schnell wie möglich mit der Vorbereitung der Pisten zu starten. Auch das Skigebiet Ofterschwang-Gunzesried steht schon in den Startlöchern. „Wir werden, sobald es die Temperaturen zulassen, mit der Schneeproduktion beginnen“, sagt Geschäftsführer Thomas Dusch.

