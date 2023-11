Mehr Schnee als erwartet - Söllereckbahn öffnet bereits am Donnerstag

Auch die Grasgehren-Lifte und die Hörnerbahn ziehen im Laufe der Woche nach. Ursprünglich sollte die Wintersaison erst am 15. Dezember starten.

27.11.2023 | Stand: 16:39 Uhr

Wegen der Schneefälle in den vergangenen Tagen ziehen die Bergbahnen im Oberallgäu den Saisonstart vor: Die Söllereckbahn in Oberstdorf macht am Donnerstag, 30. November, den Anfang. Die ergiebigen Schneefälle der letzten Tage sowie die erwarteten winterlichen Niederschläge und der große Einsatz der Mitarbeiter ermöglichen einen frühzeitigen Saisonstart am Söllereck, teilen die Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen in einer Pressemitteilung mit. Ursprünglich sollte die Wintersaison erst am 15. Dezember anlaufen. Am Freitag, 1. Dezember, beginnt die Skisaison auch in Grasgehren: Dort laufen bis Sonntag von 8.30 bis 16 Uhr die Hörnle-Lifte. Die Hörnerbahn in Bolsterlang startet am Wochenende in den Skibetrieb: Samstag und Sonntag, 2. und 3. Dezember, sind Hörnerbahn und Weiherkopflift in Betrieb, teilt das Unternehmen mit.

Hier ein Überblick über die ursprünglich geplanten Öffnungs-Termine im Allgäu: Erste Allgäuer Skilifte wollen öffnen

