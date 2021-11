Seit den Herbstferien werden die Kinder in Containern unterrichtet. Die Arbeiten am alten Gebäude haben begonnen. Wann die Schüler zurückkehren sollen.

16.11.2021 | Stand: 12:31 Uhr

Die Generalsanierung der Oberstdorfer Grundschule ist gut angelaufen. Das berichtete Marktbaumeister Marcus Ludwig im Gemeinderat. Das 21-Millionen-Projekt konnte wie geplant, nach Umzug der Klassen in die Containerschule beginnen, der in den Herbstferien abgeschlossen wurde. (Lesen Sie auch: Kommentar: Sanierung der Grundschule ist eine Investition in die Zukunft)