Weniger Action in den Sommerferien ist oft mehr

Familien investieren ein Vermögen in die Freizeitaktivitäten ihrer Kinder. Unsere Autorin fordert: Raus aus dem Hamsterrad aus Action und Arbeit.

30.07.2023 | Stand: 08:52 Uhr

Es sind Ferien: Los, macht den Geldbeutel auf! Immer mehr aufregende, aber auch kostspielige Angebote für Kinder schießen im Oberallgäu aus dem Boden. Viele Eltern buttern in den Ferien ein halbes Vermögen in die Freizeitbeschäftigung ihrer Kinder. Dabei ist weniger eindeutig mehr.

Jedes Jahr gibt es noch mehr noch tollere Angebote. Jüngstes Beispiel: Der Inselsee in Blaichach. Schon lange fährt dort der Wasserskilift am großen See, später kamen Anlagen am mittleren See dazu – zweifelsohne Attraktionen, die das Oberallgäu bereichern und eine große Fangemeinde haben. Trotz Wasserskibetriebs konnten auch kleine Kinder dort früher gut schwimmen. Das geht jetzt kaum noch. Vergangenes Jahr wurde am Nachbarsee bereits ein Aquapark errichtet, heuer baute man vor der Liegewiese ein riesiges Klettergerüst in den See. Das Kinder-Ticket für 50 Minuten kostet zwölf Euro.

Wer kann sich das alles noch leisten?

Auch andere Attraktionen versprechen viel Spaß, der Eltern viel Geld kostet. Für den Kletterwald an der Alpsee Bergwelt inklusive Lift und Sommerrodelbahn zahlt man (jeweils pro Kind im Einheimischen-Tarif) 27 Euro. Die Sommerrodelbahn am Söllereck kostet pro Fahrt 5,70 Euro. Der Besuch des Trampolinparks in Waltenhofen ist ab 11,50 Euro zu haben, das Ticket fürs Allgäulino in Wertach neun Euro. Das Schwimmen im Sonthofer Hallenbad Wonnemar kostet 13,90 Euro je Kind. Fürs Familien-Ticket fürs ganze Bad verlangt das Wonnemar für vier Stunden 89,50 Euro. Pommes, Eis und Schorle kommen obendrauf.

Logisch stehen Kinder auf alle diese Attraktionen – einheimische wie der Nachwuchs von Urlaubern. Doch wer kann sich das alles noch leisten?

Viele Eltern strampeln sich ab in einem Hamsterrad aus: Arbeiten, wenig Zeit haben, den Kindern in der spärlichen Freizeit etwas Besonderes bieten wollen, mehr Geld verdienen, damit man sich das leisten kann, noch weniger Zeit haben und in der immer geringeren Freizeit noch tolle Dinge machen. Irgendwann springen die Kinder nur noch von Ganztagsbetreuung zu Turbo-Bespaßung.

Weniger Action ist für die ganze Familie oft mehr: Frühstücken Sie zu Ferienbeginn mit den Kindern gemeinsam im Bett. Genießen Sie den Sonnenuntergang am See. Schenken Sie Zeit. Das ist oft mehr wert als alles andere.

