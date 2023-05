Ein 27-Jähriger hat in einem Restaurant in Sonthofen eine Speisekarte eingesteckt. Der Wirt hat eine Vermutung, warum der 27-Jährige den Diebstahl beging.

26.05.2023 | Stand: 12:45 Uhr

Ein 27-jähriger Gast hat am Donnerstag in einem Restaurant in Sonthofen eine Speisekarte vom Nebentisch eingesteckt und mitgenommen. Die Polizei teilte mit, dass der Gastwirt daraufhin Anzeige erstattete.

Suchte der 27-Jährige Ideenanreize für sein eigenes Lokal?

Als Grund für den Diebstahl vermutet der Wirt, dass der Mann abschauen wollte, was im Restaurant angeboten wird, um dann selbst ein Lokal zu eröffnen. Der Wert der Karte beträgt 15 Euro.

