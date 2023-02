So will Sonthofen seine Innenstadt attraktiver machen

Die Innenstadt in Sonthofen soll durch den Masterplan attraktiver werden. Bürgermeister Christian Wilhelm will eine schnelle Umsetzung.

02.02.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Der Masterplan für die Innenstadt Sonthofen ist nun beschlossene Sache. Der Stadtrat winkte ihn in seiner jüngsten Sitzung einstimmig durch. Demnach soll der Plan künftig eine wichtige Richtschnur und Grundlage für anstehende Entscheidungen und Aktivitäten der Stadt Sonthofen sein.

Von dem Fachbüro GMA aus München, das den Masterplan erarbeitet hat, gab es Lob für die Sonthofer Innenstadt. Sie habe einiges zu bieten, in mehreren Bereichen könne die Qualität aber noch erhöht werden. „Es ist ein gesunder Nutzungsmix in der Innenstadt und die Leerstände sind nicht so dramatisch“, sagte Stefan Holl vom Büro GMA. Insgesamt hätten sich bei Workshops oder über Online-Beiträge rund 300 Bürgerinnen und Bürger beteiligt und Vorschläge für eine attraktivere Innenstadt gemacht.

250.000 Euro stehen Sonthofen für Sofortmaßnahmen zur Verfügung

Bürgermeister Christian Wilhelm drängte aber auf eine baldige Umsetzung des Konzepts. Denn 250.000 Euro stehen für erste Maßnahmen über ein EU-Förderprogramm zur Verfügung. Die Vorhaben, die davon betroffen sind, müssen aber bis zum 30. Juni umgesetzt und abgerechnet sein. 110.860 Euro dieses Förderbetrags flossen bereits in die Erarbeitung des Masterplans sowie das Innenstadtmanagement 2023.

