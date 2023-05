Betrunkener isst Nudeln hinter dem Steuer und kommt in Sonthofen von der Straße ab

Ein 32-Jähriger wollte während der Autofahrt in Sonthofen von seinen frisch geholten Nudeln kosten. Darum sei er von der Straße abgekommen, behauptete er.

26.05.2023 | Stand: 12:46 Uhr

Ein Autofahrer hat einem Spaziergänger in der frühen Nacht auf Freitag bei Sonthofen einen Schreck eingejagt. Der Autofahrer kam von der Straße ab und fuhr kurz vor dem Spaziergänger auf den Gehweg, teilt die Polizei mit. Dort streifte das Auto einen Zaun. Anschließend fuhr der Fahrer weiter und hielt erst an einem nahegelegenen Parkplatz an. Die Polizei wurde alarmiert und kam ebenfalls dort hin.

Sonthofen: 32-Jähriger wollte während der Fahrt frische Nudeln essen

Der 32-jährige Fahrer gab als Grund für sein Manöver an, während der Fahrt von den frisch von der Pizzeria geholten Nudeln gekostet zu haben. Allerdings stellten die Beamten fest, dass der Mann zudem auch von mehreren alkoholischen Getränken „probiert“ haben muss. Denn er hatte mehr als ein Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und kassierten den Führerschein.

