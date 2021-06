Sonthofen: Flammen schlagen aus Industriehalle

Großeinsatz für die Sonthofer Feuerwehr am späten Donnerstagabend: Eine Industriehalle stand in Flammen. Der Schaden ist hoch.

17.06.2021 | Stand: 23:14 Uhr

An der Eisenschmelze in Sonthofen brach am Donnerstagabend ein Feuer in einer Industriehalle aus. Die Sonthofer Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus. Und konnte den Brand inzwischen löschen.

Feuer in Sonthofen: Brand in Industriehalle - Ursache unklar

Verletzt wurde niemand, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber allgaeuer-zeitung.de. Wie es allerdings zu dem Brand kommen konnte, sei noch völlig unklar. Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat inzwischen die Ermittlungen übernommen. An der Eisenschmelze in Sonthofen sei die Feuerwehr weiterhin wachsam, um mögliche Glutnester aufzuspüren. Den Sachschaden schätzt die Polizei schon jetzt auf über 100.000 Euro.

Wir halten Sie auf dem Laufenden. Weitere Infos folgen.