Sonthofen: Elfjährige nimmt ihren Hund mit in die Schule - obwohl sie das nicht darf

Eine Schülerin in Sonthofen entschloss sich dazu, den Familienhund "Lucky" mit in die Schule zu nehmen. Eine Lehrerin wurde darauf aufmerksam.

30.03.2022 | Stand: 13:05 Uhr

In Sonthofen hat am Dienstag eine elfjährige Schülerin ihren Schäferhundmischling "Lucky" mit in die Schule genommen. Sie verließ das Haus nach Angaben der Polizei gemeinsam mit dem Hund kurz nachdem ihre Mutter zur Arbeit gegangen war. Da das Mädchen wusste, dass sie den Familienhund eigentlich nicht mit in die Schule nehmen darf, band sie ihn versteckt in der Nähe des Schulgeländes an.

Mädchen nimmt Hund mit in Schule - Lehrerin wird aufmerksam

Als sie in der Pause nach ihm schauen wollte, wurde eine Lehrerin auf die aufmerksam. Da die Mutter der Elfjährigen nicht erreicht werden konnte, übergab man "Lucky" für den Rest des Tages an den Tierschutzverein. Bei einem Gespräch mit der Polizei und dem Tierschutzverein sah das Mädchen den Angaben zufolge ein, dass sie den Hund beim nächsten Mal besser zu Hause lassen sollte.

