Sonthofen: Frau beißt Polizistin

Eine junge Frau hat in Sonthofen eine Polizistin gebissen. Bereits einen Tag zuvor musste die Polizei zweimal wegen der 26-Jährigen ausrücken.

22.10.2021 | Stand: 07:49 Uhr

Nachdem eine 26-Jährige am Dienstag in einem Wohnheim zwei andere Frauen attackiert hatte, hat sie am Mittwoch auch noch eine Polizistin gebissen. Die Frau sollte in eine andere Einrichtung verlegt werden. Weil schon mit Schwierigkeiten zu rechnen war, wurde gleich die Polizei dazu gerufen.

Und es kam wie vorhergesehen. Wie die Polizei berichtet, leitete die 26-Jährige keinen Anordnungen folge und musste gezwungen werden, die Einrichtung zu verlassen. Dabei leistete sie heftigen Widerstand und biss eine Polizistin.

