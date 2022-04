Mann schleudert über Motorhaube: Unbekannte fährt 58-Jährigen an und flieht

In Sonthofen hat eine unbekannte Autofahrerin einen 58-jährigen Fußgänger angefahren und leicht verletzt. Sie flüchtete vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

07.04.2022 | Stand: 13:26 Uhr

Am Mittwochnachmittag hat eine Autofahrerin in Sonthofen einen 58-jährigen Fußgänger angefahren. Danach flüchtete sie. Der Mann war laut Angaben der Polizei gegen 17.15 Uhr zu Fuß über die Mittagstraße in Rieden gegangen, als ein dunkler Kleinwagen mit Oberallgäuer-Kennzeichen von Bihlerdorf kommend nach links in die Mittagstraße abbog.

Unbekannte Frau fährt Fußgänger an und fährt weiter

Die Fahrerin des Kleinwagens übersah offenbar den 58-Jährigen, der bei Grün über die Straße ging, und fuhr ihn an. Der Mann wurde auf die Motorhaube geschleudert und zog sich dabei mehrere leichte Verletzungen zu. Die unbekannte Fahrerin stieg den Angaben zufolge nach dem Unfall nicht aus ihrem Wagen aus, sondern fuhr weiter. Die Polizei Sonthofen bittet nun darum, dass sich sowohl die Unfallverursacherin als auch Zeugen unter der folgenden Nummer melden sollen: (08321) 6635-0.

