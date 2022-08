Frau vergisst Handtasche mit dreitausend Euro in Sonthofen

Eine Frau vergaß ihre Handtasche mit mehreren tausend Euro nachdem sie ihr Auto sauber machte. Dreitausend Euro sind nun weg.

17.08.2022 | Stand: 13:35 Uhr

Am Freitag hat eine Frau in Sonthofen ihre Handtasche mit dreitausend Euro stehen lassen. Laut Polizei war die Frau auf Grund einer ausgelaufenen Suppe im Auto so abgelenkt, dass sie ihre Handtasche neben ihrem Auto abstellte und dort vergaß. Als sie später ihr Auto umparken wollte, war die Tasche nicht mehr da.

In der Tasche befanden sich neben den dreitausend Euro noch Modeschmuck, Verbandszeug und ein Bikini. Die Suche verlief ohne Erfolg. Auch Nachfragen bei einem nahegelegenen Geschäft und dem Fundbüro blieben erfolglos.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Fundunterschlagung.

