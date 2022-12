Sonthofen: Geisterfahrer im Kreisverkehr

Am Mittwoch fuhr ein Mann verkehrt herum in einen Kreisverkehr rein. Hat der Mann zuvor Drogen konsumiert?

22.12.2022 | Stand: 12:51 Uhr

Am Mittwochnachmittag fuhr ein Autofahrer verkehrt in einen Kreisverkehr in Sonthofen ein. Dabei soll der 38-jährige Fahrer einem 70-Jährigen entgegenkommen sein. Laut Polizei, gab der Geisterfahrer an, aufgrund eines medizinischen Grundes die Orientierung verloren zu kamen. Allerdings soll der Mann Anzeichen für Drogenkonsum gehabt haben. Einen Test verweigerte er jedoch, sodass die Polizei einen Bluttest anordnete. Sein Fahrzeug musste der Mann stehen lassen.

