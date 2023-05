18-Jährige in Sonthofen bei der illegalen Prostitution mit Freier erwischt

In Sonthofen prüfen Beamte einen Hinweis auf illegale Prostitution. In der Wohnung erwischen sie eine 18-Jährige und einen 45-Jährigen - beide gestehen.

29.05.2023 | Stand: 11:34 Uhr

Auf frischer Tat ertappt haben Polizeibeamte eine junge Frau in Sonthofen bei der Ausübung illegaler Prostitution. Laut Polizei durchsuchte die Polizei die Wohnung am Sonntagabend auf den Verdacht eines Nachbarn hin.

In der Wohnung trafen die Beamten auf eine 18-jährige Frau sowie einen 45-jährigen Mann. Beide räumten die Ausübung beziehungsweise die Inanspruchnahme von sexuellen Dienstleistungen ein.

Illegale Prostitution im Allgäu: 18-Jährige mit 45-jährigem Freier ertappt

Da die 18-Jährige keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde ein Zustellungsbevollmächtigter benannt. Weil es für die 18-Jährige der erste Verstoß dieser Art war, muss sie mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

In jüngster Zeit deckte die Polizei im Allgäu immer wieder illegale Prostitution auf. So zum Beispiel im Mai in Bad Wörishofen und in Türkheim. In diesen Fällen handelte es sich sogar um dieselbe Frau. Auch im Ostallgäu gab es jüngst immer wieder Fälle - wie etwa in einem Hotel. In Bad Wörishofen wurde vor etwa einem Jahr sogar ein illegales Bordell ausgehoben.

Prostitution im Allgäu seit Corona zugenommen - Puff-Besitzer beschweren sich

Seit der Corona-Pandemie, als körpernahe Dienstleistungen zeitweise untersagt waren - habe sich das Problem deutlich verschärft, erklärt eine Allgäuer Prostituierte hier im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Illegalen Arbeiterinnen würden den Legalen schaden, meint sie.

Anfang 2022 beschwerten sich sogar die offiziellen Bordell-Betreiber in Kempten bei der Polizei. Der Vorwurf: Die Polizei würde zu wenig gegen illegale Prositution vorgehen.

Bei den Ermittlungen geht es selten um die Frauen, die die Prostitution ausüben. Vielmehr will die Polizei eventuelle Hintermänner greifen. Oft werden junge Frauen mittels bestimmter Maschen in die Abhängigkeit gedrängt. Eine dieser Maschen ist die der sogenannten Loverboys. Wie diese Masche funktioniert und wie man sich davor schützen kann hat eine Fachfrau in Kempten erklärt.