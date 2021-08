Sonthofen in der Zwickmühle: Große Personalsorgen beim FCS

Im straffen Auftaktprogramm muss der 1. FC Sonthofen am Sonntag nach Ehekirchen. Der Kader dünnt allerdings zunehmend aus. Die Reserve startet in Oy-

Nach dem kräfteraubenden Startprogramm war für die Landesliga-Kicker des 1. FC Sonthofen in der vergangenen Woche etwas Zeit zum Durchschnaufen. Mit dem Auswärtsspiel am kommenden Sonntag ab 17 Uhr beim FC Ehekirchen geht es aber gleich wieder in die Vollen, denn das ist der Auftakt zur nächsten „Englischen Woche“. Und das nach dem Start in ein straffes Auftaktprogramm für den FCS mit drei Spielen in acht Tagen.

Regeneration gepaart mit konzentrierter Vorbereitung wurde deshalb in den vergangenen Tagen großgeschrieben. Das Auftaktprogramm hat zwar Kraft gekostet, der FCS will aber trotzdem mit der nötigen Power und Leidenschaft weitere Punkte einfahren. Trainer Benjamin Müller muss jedoch improvisieren, da der Kader zunächst weiter schrumpft. Für Mittelfeldmotor und Comebacker Markus Notz war beim jüngsten 1:0-Sieg gegen die Regionalliga-Reserve des FV Illertissen nur 15 Minuten nach seiner Einwechslung gleich wieder Schluss, da die alte Verletzung erneut aufbrach. „Ich habe mich eigentlich gut gefühlt und war voll belastbar“ sagte der 24-Jährige.

Aktuell sieben Verletzte beim FCS

Weil auch die anderen sieben verletzten Akteure, darunter Kapitän Manuel Wiedemann, weiterhin Zeit brauchen, erwartet Coach Benjamin Müller derzeit keinen Rückkehrer in der Mannschaft. Wie man aus den letztjährigen Aufeinandertreffen mit dem FC Ehekirchen weiß, wird die Partie am Sonntag wieder viel Substanz kosten. Die Hausherren sind äußerst heimstark, operieren meist mit langen Bällen in die Spitze und kämpfen auf dem kleinen Platz, angetrieben von den Zuschauern, um jeden Meter Boden.

„Darauf werden wir uns einstellen“, verspricht FCS-Coach Benjamin Müller. In der vergangenen, nach dem Lockdown abgebrochenen Saison gewann Ehekirchen zu Hause mit 1:0 und erreichte in Sonthofen ein 2:2-Remis. Heuer fehlt den Gastgebern allerdings noch der erste Sieg in der laufenden Saison. Beim Auftakt in Kempten gab es für sie eine 1:2-Niederlage und dann folgten gegen Neuburg (2:2) und Ichenhausen (0:0) zwei Unentschieden. Auch für den 1. FC Sonthofen II ist es nun soweit. Zum Punktspielauftakt in der Kreisklasse 4 muss die Mannschaft von Neu-Trainer Dieter Walther am Sonntag ab 15 Uhr auswärts beim TV Oy antreten.

Für die FCS-Reserve ist es der Neuanfang nach dem jüngsten „Abstieg am grünen Tisch“ aus der Kreisliga durch die vorzeitig abgebrochene Vorsaison.

