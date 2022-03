Herrscht zu wenig Leben in Sonthofens Fußgängerzone? Darum widerspricht Bürgermeister Wilhelm

Leere Straßen in Sonthofen? Manchen Bürgern ist in der Fußgängerzone zu wenig los. Rathauschef Christian Wilhelm widerspricht und hält die Innenstadt für attraktiv. Allerdings ist die Zahl der Leerstände inzwischen höher geworden: Für die ehemalige C&A-Filiale (Gebäude in der Bildmitte) ist noch kein Nachfolger gefunden.