Über Kosten „erschrocken“ - Warum Sonthofen trotzdem lieber Lüftungsanlagen statt Filtergeräte für Grundschulen kauft

Der Sonthofer Bauausschuss hat beschlossen, in Grundschulen Lüftungsanlagen einzurichten. Vereinzelt werden auch Luftreiniger aufgestellt. Wo was geplant ist.

18.08.2021 | Stand: 18:31 Uhr

Soll die Stadt Sonthofen, wie von der bayerischen Staatsregierung gefordert, in Luftreiniger für Schulen und Kitas wegen der Corona-Pandemie investieren? Diese Frage war im Juli im Bauausschuss umstritten. Eigentlich sollte es dazu erst Mitte September eine Antwort geben. Doch nun wurde kurzfristig eine Sondersitzung einberufen – und die Kommunalpolitiker beschlossen einstimmig mehrere Schritte: In der Grundschule in Rieden mit der Außenstelle in Altstädten sowie in der Berghofer Straße sollen Lüftungsanlagen installiert werden. Gleichzeitig hat Franz Friedberger von der Verwaltung schlecht belüftete Räume ausfindig gemacht, in denen Luftreiniger aufgestellt werden. Förderanträge werden für beide Investitionen gestellt.