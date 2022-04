Polizei erwischt Dieb mehrmals beim Stehlen in Sonthofen

Ein Dieb hat am Montag die Polizei in Sonthofen (Landkreis Oberallgäu) auf Trab gehalten. Der Mann wurde gleich mehrmals beim Stehlen erwischt.

Am Montag hat die Polizei in Sonthofen einen Dieb gleich mehrfach erwischt. Laut Polizei versuchte der 28-Jährige bereits am Morgen mehrere Getränke in einer Bäckerei zu stehlen. Als ein Mitarbeiter ihn darauf ansprach, soll er aggressiv reagiert und mit seinen Fäusten gedroht haben.

Die Polizei nahm den 28-Jährigen daraufhin vorläufig fest. In seinem Besitz fanden sie zudem einen fremden Geldbeutel. Die Beamten gaben die Brieftasche seinem richtigen Besitzer zurück.

Sonthofen: 28-Jähriger wird wieder erwischt

Die Polizei entließ den vermeintlichen Dieb nach den ersten beiden Vorfällen wieder nach wenigen Stunden. Doch dann fiel der 28-Jährige erneut auf. In einem Geschäft in Sonthofen stahl der Mann laut Polizei Waren im niedrigen dreistelligen Bereich.

Als der Mann durch die Sicherungsschleuse ging, schlug der Alarm an. Erneut sprach eine Mitarbeiterin den Mann an, doch dieser weigerte sich, die Waren herauszugeben. Die Polizei kam daraufhin erneut und nahm den Mann wieder vorläufig fest.

Der 28-Jährige soll nun dem Haftrichter vorgeführt werden.

