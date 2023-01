In Sonthofen hat ein Mann nach dem Tanken nur sechs Euro für Getränke bezahlt. Das waren allerdings 125 Euro zu wenig.

26.01.2023 | Stand: 12:56 Uhr

An einer Tankstelle in Sonthofen hat ein Mann am Mittwochabend für 125 Euro getankt. Später zahlte er laut Polizei allerdings nur sechs Euro - er kaufte noch Getränke ein. Danach fuhr der Mann davon.

Deswegen kann die Polizei den Tankbetrüger in Sonthofen ausfindig machen

Die Polizei wird dem Tankbetrüger nach eigenen Aussagen bald einen Besuch abstatten, denn die Tankstelle wird videoüberwacht.

