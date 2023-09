Sonthofen setzt aufs Rad-Race-Spektakel: So hoch ist die Förderung bis 2026

Der Sonthofer Stadtrat will das „Rad Race 120“ auch in den kommenden drei Jahren austragen. Schon 2024 soll das Rennen das zweitgrößte Deutschlands werden.

27.09.2023 | Stand: 19:00 Uhr

Das Spektakel in der Kreisstadt hat eine Zukunft: Das „Rad Race 120“ in Sonthofen soll zumindest bis 2026 stattfinden. Diesen Beschluss fasste der Stadtrat am Dienstag einstimmig.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.