Fahrprüfung eines 17-Jährigen endet mit Auffahrunfall

Weil sein Fahrlehrer eine Vollbremsung durchführen musste, endete die Fahrprüfung für einen 17-Jährigen in Sonthofen in einem Unfall mit einem Verletzten.

20.12.2022 | Stand: 13:39 Uhr

In Sonthofen ist am Montagmorgen ein 56-Jähriger auf den Wagen eines 17-jährigen Fahrschülers aufgefahren, der gerade seine Prüfung ablegte. Dem Unfall war eine Vollbremsung durch den Fahrlehrer vorausgegangen. Laut Angaben der Polizei wollte der Fahrschüler im Rahmen seiner Prüfung auf die B19 in Richtung Norden auffahren, als sich der Unfall ereignete.

Vollbremsung durch Fahrlehrer verursacht Auffahrunfall

Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens gelang es dem 17-Jährigen nicht, auf die Bundesstraße aufzufahren, sodass der Fahrlehrer vom Beifahrersitz aus eingreifen musste. Er führte eine Vollbremsung durch, um einen Unfall zu verhindern. Ein 56-jähriger Autofahrer, der sich hinter dem Fahrschulauto befand, bemerkte die Bremsung zu spät, da er sich auf den von hinten kommenden Verkehr konzentrierte.

Prüfer bei Unfall verletzt

Bei dem folgenden Auffahrunfall wurde der Fahrschullehrer, der sich auf der Rückbank des Fahrschulautos befand, verletzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von 14.000 Euro.

