Eine 15-jährige Schülerin aus Sonthofen wird Ziel eines Betruganrufs. Zusammen mit einem Bekannten drehen die Jugendlichen den Spieß um.

24.02.2023 | Stand: 12:28 Uhr

Eine 15-jährige Schülerin aus Sonthofen ist am Donnerstag Ziel eines Betrugsanrufs geworden. Der Unbekannte versuchte, dem Mädchen vorzugaukeln, es hätte ein Smartphone gewonnen. Laut Polizei rief der Mann kurz darauf erneut an, und gab an, sie müsse zuerst eine Gutschein-Code-Karte kaufen und den Code übermitteln.

Ein Bekannter der Jugendlichen kaufte zwar eine Karte, allerdings von vornherein mit der Absicht, den Betrüger weiter zu beschäftigen.

Jugendliche in Sonthofen fallen nicht auf Betrugsversuch herein

Der Bekannte löste den Code der Karte direkt selbst ein. Anschließend gaben die beiden dem Anrufer den nun wertlosen Code durch.

Als dessen Versuch, den Code einzulösen scheiterte, drohte der Unbekannte der Jugendlichen mit der Polizei, doch davon ließ diese sich laut Mitteilung nicht beeindrucken.

