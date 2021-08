Sonthofens Altbürgermeister Karl Blaser feiert 90. Geburtstag

Karl Blaser lenkte 30 Jahre lang die Geschicke der Stadt Sonthofen. In seiner Amtszeit setzte er viele Meilensteine – und trickste auch mal den Freistaat aus.

Karl Blaser lenkte 30 Jahre lang die Geschicke der Stadt Sonthofen: Am Freitag, 27. August, feiert der Altbürgermeister seinen 90. Geburtstag.

Der gebürtige Sonthofer startete seinen Aufstieg vom Verwaltungslehrling zum Bürgermeister 1946, als er im Alter von 15 Jahren die Ausbildung in der damaligen Marktgemeinde Sonthofen begann. Fleißig büffelte er für die Prüfungen – erst zum mittleren und dann zum gehobenen Verwaltungsdienst. 1960 wechselte Blaser in die Verwaltung nach Waldkraiburg. Bereits 1952 war das „Urgestein der Sozialdemokratie“ in die SPD eingetreten. 1955 heiratete seine Ehefrau Aglaja. Der Ehe entstammen zwei Kinder.

In Blasers Zeit fiel auch die Gebietsreform

1964 zog es Blaser in die Allgäuer Heimat zurück, denn es stand die Wahl zum Bürgermeister an. Die gewann der SPD-Kandidat auf Anhieb mit gut 67 Prozent der Stimmen. In seiner Amtszeit setzte er viele Meilensteine: Darunter sind der Neubau von Volks-, Haupt- und Realschule, Gymnasium, Allgäu-Schwimmhalle, Allgäu-Sporthalle, Tiefgarage und Rathaus. In seine Zeit fiel auch die Gebietsreform 1972 mit der Eingemeindung von Altstädten und die Gründung des Abwasserverbands Obere Iller.

Die Fachoberschule geht ebenfalls auf Blaser zurück

Er setzte sich zudem für den Ausbau und Erhalt des Krankenhauses ein, und ihm ist es auch zu verdanken, dass der Sitz des Landratsamts in Sonthofen verblieb. Die Fachoberschule geht ebenfalls auf Blaser zurück: Weil der Freistaat bei der bayernweiten Vergabe von FOS-Standorten Sonthofen nicht berücksichtigt hatte, gründete er kurzerhand 1970 eine eigene städtische FOS. Ein Jahr später übernahm sie dann doch der Freistaat.

1994 wurde Karl Blaser aus dem Rathaus verabschiedet. Dabei bescheinigtem ihm die Redner souveräne Sitzungsführung, sachorientierte Politik, konsensfähige Empfehlungen und das Bemühen um ein sozial verträgliches Klima. Seit 1995 ist er Ehrenbürger der Stadt Sonthofen und trägt den Titel Altbürgermeister. Für sein Engagement erhielt er unter anderem das Bundesverdienstkreuz am Bande.

