Sonthofer Band Gstreet15 legt mit "Days of Isolation" ihr erstes Album vor

Die Sonthofer Rockband Gstreet15 hat sich kurz vor dem ersten Lockdown gefunden, bereits ein Album herausgebracht und fiebert neuen Live-Auftritten entgegen.

20.02.2022 | Stand: 15:00 Uhr

„Days of Isolation“ heißt das Debüt-Album der Sonthofer Band Gstreet15, dessen Titel in Zeiten der Pandemie nicht passender sein könnte. Die noch recht junge Bandgeschichte wurde ebenfalls stark von Corona geprägt, denn Gründungsdatum der Gruppe ist der 15. März 2020, auf den Tag genau eine Woche vor dem ersten Lockdown.

Oberallgäuer seit fast zehn Jahren auf der Rockschiene aktiv

Gitarrist Jano Graser war es, der den Stein vor zwei Jahren ins Rollen brachte. Er schrieb Niklas Riewe an, den er aus früheren gemeinsamen Handball-Zeiten kannte. „Als Jano fragte, ob ich nicht Bock hätte, eine Band zu gründen, war ich sofort dabei“, erinnert sich der 18-Jährige, der seit mittlerweile fast zehn Jahren mit seiner E-Gitarre auf der Rock-Schiene aktiv ist.

Voller Tatendrang stürmte Niklas mit Janos Idee damals sogleich ins Zimmer seiner Schwester Marie und eröffnete ihr, dass sie ab sofort Bass in einer Rock-Band spielen werde. Die 16-Jährige hatte zwar schon Erfahrung auf Gitarre, Querflöte und Klavier, aber bis zu dem Zeitpunkt noch nie Bass gespielt. Das sollte sich bald ändern, denn es brauchte keine lange Überzeugungsarbeit, um sie mit ins Boot zu holen. „Marie hat das Instrument schnell lieben gelernt“, erzählt ihr Bruder strahlend.

Dennoch fehlte den Dreien ein Schlagzeuger. Also fragte Niklas Riewe den jungen Schlagzeuger Uli Weber, der ebenfalls sofort mit an Bord war. „Wir haben damals alle nur darauf gewartet, dass sich so etwas ergibt, und wir Leute finden, um eine Band zu gründen“, erzählt Niklas Riewe.

Die Basis für Kreativität

Bei der ersten Probe im Keller von Uli Weber wollten die vier Jungmusiker „erstmal die Chemie abchecken“ und siehe da, „es war phänomenal – nach dreißig Minuten haben wir gleich rumgerockt“, sagt Niklas Riewe. Mittlerweile sind die vier beste Freunde geworden, die ihrer Meinung nach beste Basis für gemeinsames Musizieren. „Wir verstehen uns super und bei uns herrscht eine lockere Stimmung. Das ist wichtig für die Kreativität“, erklärt der 18-Jährige.

So schnell wie sie sich gefunden hatte, so schnell wurde Gstreet15 aber auch wieder ausgebremst. Obwohl im Lockdown keine gemeinsamen Proben möglich waren, war das für die vier Musiker nicht allzu schwer zu verkraften, denn sie blieben auf anderen Kanälen in engem Kontakt und arbeiteten währenddessen jeder für sich an eigenen Liedern. Damit bereiteten sie sich für die Zeit nach dem Lockdown vor.

Jeder hat ein Mitspracherecht

Mit Unterstützung ihrer Oma, die extra ihren Keller leer räumte, entstand ein eigener Bandraum. „Dort sind wir Vollgas durchgestartet und es hat toll funktioniert“, schwärmt Riewe. Und das, obwohl die vier musikalisch nicht komplett auf derselben Wellenlänge liegen. Jano und Uli stehen eher auf Punk, Marie auf Metal und Niklas auf Hard-Rock. In der Band hat aber jeder ein Mitspracherecht, was die Auswahl der Musik angeht. Die Philosophie von Gstreet15 ist es, aus den verschiedenen Einflüssen ihren eigenen, charakteristischen Sound zu machen.

"Das war sportlich"

Das ist ihnen recht flott gelungen, denn bereits im August sind die vier zum Nachbarn von Maries und Niklas Tante nach Frankfurt in dessen Tonstudio gefahren und haben dort ihre ersten Songs aufgenommen. „Das war sportlich, ist aber gut gegangen“, kommentiert Niklas rückblickend.

"Roher Sound"

Herausgekommen sind sieben abwechslungsreiche Eigenkompositionen aus dem Punk-Hardrock-Bereich. „Unsere Songs sind simpel und haben, was die Technik angeht, einen rohen Sound“, sagt der Sänger und Gitarrist der Gruppe. „Days of Isolation“ ist auf allen gängigen Streamingdiensten zu hören und bietet Fans aller Altersgruppen die Bandbreite von hartem, sattem Rock-Sound mit einer Prise Metal.

Pläne mit Kemptener Produzenten

Durch die Pandemie bringt es Gstreet15 erst auf drei Live-Auftritte. Da Marie, Jano, Niklas und Uli aber nicht existenziell auf die Musik angewiesen sind, sehen sie es gelassen. Allerdings, so Niklas Riewe, sind alle „wild darauf, live zu spielen“. In der Zwischenzeit planen sie mit einem Kemptener Produzenten die Aufnahme zweier neuer Lieder, die noch dieses Frühjahr herauskommen sollen.

Die vier Oberallgäuer wollen Mut machen

Aber die vier verfolgen noch ein anderes Ziel: „Wir wollen Jugendlichen ein Vorbild sein und ihnen Mut machen, sich zu trauen, ebenfalls eine Band zu gründen. Wir wissen, dass es viele Jugendliche gibt, die extrem gute Musiker sind, sogar eigene Lieder haben, aber diesen letzten Schritt nicht wagen“, erzählt Niklas Riewe. Er selbst möchte nach Abschluss seines Fachabiturs auch beruflich in die Musikbranche und eventuell eine Ausbildung zum Tontechniker absolvieren.

Songs von Gstreet15:

"Bring Music Back"

"Snusladen".

"Tell Me Why".

"Under the Sun".