Sonthofer Sankt-Michael-Chor beendet Jubiläumsjahr mit einem großen Werk

Die Feiern zum 300-jährigen Bestehen des Sonthofer Sankt-Michael-Chors enden mit einem Jubiläumskonzert: Im Zentrum steht die Cäcilienmesse von Charles Gounod.

03.11.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Corona hat sie nicht ausbremsen können: die Sängerinnen und Sänger des Sankt-Michael-Chores in Sonthofen. Ein Jahr lang haben sie das 300-jährige Bestehen des 1722 gegründeten Ensembles gefeiert. Mit vielen Veranstaltungen, von denen die „Krönungsmesse“ von Mozart zum Patrozinium als Höhepunkt galt. Enden wird das Jubiläumsjahr am Samstag, 5. November, um 20 Uhr mit der „Cäcilienmesse“ von Charles Gounod im Rahmen der Konzertreihe „Klassik in St. Michael“. Auf dem Programm steht außerdem die (unvollendete) Symphonie Nr. 7 in h-Moll von Franz Schubert, die von der Oberallgäuer Orchestervereinigung interpretiert wird. Solisten sind Brigitte Neve (Sopran), Bernd Neve (Tenor) und Fabian Reitzner (Bass). Die Gesamtleitung liegt in den Händen von Chordirektor Heinrich Liebherr. Mit ihm sprach Veronika Krull.

Ein Festjahr geht zu Ende. Wie lautet Ihr Fazit?

Heinrich Liebherr: Ja, wir können ein durchaus erfreuliches Fazit ziehen. Wir haben uns gefreut, unser 300-jähriges Jubiläum zu feiern mit einem Gottesdienst am Patroziniumstag: nach langer, langer Zeit ein Gottesdienst mit der Krönungsmesse von Mozart und mit einer großen Orchesterbesetzung. Das war für alle nach der Corona-Agonie ein erhebendes Gefühl. Wir haben eine wunderbare, sehr informative Ausstellung gezeigt, die unser Vorstand Bernd Neve organisiert hat und die nach dem Patrozinium feierlich eröffnet wurde. Sie fand großen Anklang, auch bei der Fachwelt. Jetzt hoffen wir, mit unserem Jubiläumskonzert die Feierlichkeiten abrunden zu können, immer in der Hoffnung, dass keine besonderen Ausfälle auftreten.

Wie hat sich der Chor in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt?

Liebherr: Man kann davon ausgehen, dass es sich zur Gründungszeit des Chores im Jahre 1722 um ein gut geschultes Ensemble gehandelt hat. Die Chorleitung haben in Folge dann immer Lehrkräfte übernommen, einhergehend mit der wachsenden Bedeutung des Chorwesens. Die Chorbesetzungen wurden immer größer, da gibt es ganz interessante Fotoaufnahmen. Das waren schon stattliche Chorbesetzungen mit 30 bis 40 Personen. In Kriegszeiten gab es natürlich Einschnitte, jetzt auch ganz aktuell der Corona-Phase geschuldet. Das hat allen musikalischen Ensembles gleichermaßen zu schaffen gemacht. Wir können Gott sei Dank sagen, dass sich bei uns in der personellen Situation kein allzu großer Schwund ergeben hat. Wir sind inzwischen 35 Sänger und Sängerinnen, die sich regelmäßig treffen. Und wir haben eine Reihe von Gastsängern.

Wie sieht’s mit dem Nachwuchs aus, besonders bei den Männerstimmen?

Liebherr: Das ist ein Problem, unter dem viele Chöre leiden. Von der Entstehungszeit ist der Sankt-Michael-Chor ein Chor mit großer Erfahrung, aber auch kein Jugendchor. Wir hoffen auf Nachwuchs, insbesondere bei den Männerstimmen, aber auch bei den Frauen. Da tut sich immer wieder mal etwas. Da gibt es – so gesehen – eine positive Fluktuation.

Und wie ist die Lage bei der Orchestervereinigung? Gibt es neue Mitglieder?

Liebherr: Also, die Orchestervereinigung hat im Vergleich zum Chor ein niedrigeres Durchschnittsalter, die meisten sind noch berufstätig. Auch hier gibt es immer wieder Neuzugänge. Die Situation ist ähnlich wie im Chor.

Der Chor singt die Cäcilienmesse von Gounod. Warum fiel die Wahl auf dieses Werk?

Liebherr: Die Cäcilienmesse ist eine der feierlichsten Kompositionen, die für unseren Chor machbar sind – für einen Laienchor, wir sind ja keine Profis. Es ist ein ungewöhnlich groß besetztes Werk, kaum in einem Gottesdienst aufführbar. Aber es passt gut in die Weihnachtszeit. Es gibt eine sehr große Orchesterbesetzung mit acht Holzbläsern, vier Hörnern, mit Trompete und Posaune, mit Schlagzeug, einer großen Streichergruppe, einer Harfe. Da gibt es ganz zarte Klangfarben, aber auch unglaublich wuchtige Elemente, wie beim Credo oder beim Sanctus. Es ist bei uns immer üblich, dass wir in Kontakt stehen mit einer Reihe von Gastsängern und -sängerinnen und Gastmusikern und -musikerinnen. Die Orchesterbesetzung besteht aus 21 Streichern, alle Bläser sind Gastmusiker, die aus der Region, aber auch aus München und Augsburg kommen. Da sind auch Berufsmusiker dabei, und es ist immer eine interessante Aufgabe, die professionellen Musiker und die Laienmusiker zusammenzuführen. Der Chor wird auf 52 Mitglieder aufgestockt.

Vom Orchester hören wir „Die Unvollendete“ von Schubert. Sie gilt als sehr beliebt. Warum?

Liebherr: Die h-Moll-Symphonie ist eines meiner Lieblingsstücke, und sie macht ihrem Namen keine Ehre. Sie ist nur unvollendet in Hinsicht auf die formale Struktur, da sie nur zwei Sätze hat. Schuberts Arbeit daran wurde unterbrochen durch eine Auftragsarbeit, eine Oper: Aber daraus ist nichts geworden. Warum er die Arbeit an der Symphonie nicht wiederaufgenommen hat? Vielleicht hat er intuitiv gespürt, dass dieses Werk von seiner musikalischen Sprache, von der Wirkung her vollendet war und nicht entsprechend weitergeführt werden musste.

Das Jubiläumskonzert findet am Samstag, 5. November, um 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Michael in Sonthofen statt. Karten gibt es an der Abendkasse oder bei Bücher Greindl in Sonthofen, Telefon 08321/26160.

Der Sonthofer Sankt-Michael-Chor.

Die Orchestervereinigung Oberallgäu.

