Songs über häusliche Gewalt gegen Frauen: Das Projekt einer Sonthofer Musikerin

Paula Esser aus Sonthofen trifft mit ihrer ersten Single über häusliche Gewalt einen Nerv. Wie das Netz auf ihr Musikvideo „Du und das schwarze Loch“ reagierte.

Sie macht sich viele Gedanken. Schon immer. Über ihr Leben und das der andern. Es gibt nichts, was sie nicht hinterfragt und wo sie nach neuen (Aus-)Wegen sucht. Dabei lässt Paula Esser auch andere an ihrer regen Gedankenwelt teilnehmen. Die 21-jährige Singer-Songwriterin aus Sonthofen-Binswangen veröffentlichte vor Kurzem ihr Musikvideo „Du und das schwarze Loch“.

Die junge Künstlerin studiert an der Uni Augsburg Mittelschullehramt. Musik macht Esser, seit sie fünf Jahre alt ist: „Es begann mit Klavier, dann weiter mit Gesang und Saxofon“, erzählt sie. „Irgendwann habe ich mich dann an meine ersten eigenen Kompositionen und Texte gewagt“. Und dabei ist die talentierte Sängerin glücklicherweise hängen geblieben.

Die Sonthofer Singer-Songwriterin kommt ursprünglich aus Hannover

Geboren ist Paula Esser in der Nähe von Hannover, aber mit 14 Jahren kam sie nach Sonthofen. Ihr Opa ist in Sonthofen geboren und auch Paula fühlte sich hier auf Anhieb Zuhause. Sie besuchte das Gymnasium in Sonthofen, nahm erfolgreich an Musikveranstaltungen teil und sang mit 13 Jahren auf dem Sonthofer Stadtfest sogar spontan gemeinsam mit den „Lamas“ mit. „Jede freie Minute komme ich hierher und bin viel in der Natur unterwegs“.

Daneben verbringt die Musikerin sehr viel Zeit am Flügel ihrer Mutter und schreibt Songs. Ihr aktuelles Soloprojekt heißt „Paula Carolina“. Die Single heißt „Du und das schwarze Loch“. Im Rahmen ihres Studiums und durch Corona beschäftigte sich Esser auch mit dem Thema „Häusliche Gewalt gegen Frauen“. Der Fakt, dass jede vierte Frau im Alter von 16 bis 85 Jahren bereits einmal in ihrem Leben von ihrem Lebensgefährten oder Ex-Lebensgefährten misshandelt wurde, habe ihr „leider mehr als genug Inspiration gegeben, eine Geschichte darüber zu erzählen“, sagt Esser und ergänzt: „Ich möchte damit Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken, da die Situation für viele Frauen durch Corona noch schlimmer geworden ist.“

Paula Esser beschäftigt sich in ihrer Musik mit dem Thema "Häusliche Gewalt gegen Frauen"

Die Mission, die sie und ihr Team hatten, hat glücklicherweise funktioniert: „Gleich nachdem die Single und das Musikvideo online gingen, haben viele bekannte Instagram-Influencer mein Projekt unterstützt.“ Produziert wurde der Song von Elias Walch. Das Musikvideo wurde produziert von Ramon Brussog & Kilian Seiler.

Derzeit haben 47 000 Menschen das Musikvideo auf Instagram angesehen und 13 000 haben es auf Spotify gestreamt. „Das macht mich nicht nur glücklich, sondern motiviert mich auch weiterzumachen“, sagt die Künstlerin. Die nächste Single und ein Album seien schon in Planung.

An welchen Projekten die Sonthofer Singer-Songwriterin jetzt arbeitet

Derzeit arbeitet Esser mit vielen unterschiedlichen Musikern zusammen, probiert sich in diversen Musikstilen aus, veranstaltet Songwriting-Camps und veröffentlicht ganz nebenher einen öffentlichen Podcast namens „TeetrinkenmitPaulski“ mit Gedichten und Geschichten aus ihrem – wie sie es selbst nennt – „liebevoll chaotischen Leben“.

Außerdem wurde Esser vor kurzem zum Eventim-Popkurs in Hamburg zugelassen, wo sie sechs Wochen mit anderen talentierten Musikern und bekannten Dozenten arbeiten durfte. „Eine tolle Erfahrung, die nachhaltig mein Leben verändern wird.“