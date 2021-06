SWW plant im großen Stil neue Wohnungen in Immenstadt

Oberallgäuer Unternehmen mit großem Programm in den nächsten Jahren. Zuvor Abriss von Altbauten mit insgesamt 75 Mietwohnungen. Gebaut werden sollen noch mehr.

07.06.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Das Sozial-Wirtschaft-Werk Oberallgäu plant in den nächsten Jahren im großen Stil einen Neubau von Wohnungen in Immenstadt. Weil dafür der Abriss von bestehenden Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 75 Wohnungen in der Südstadt die Voraussetzung ist, gab es zunächst Unruhe unter den Mietern. Das habe sich mittlerweile aber beruhigt, sagt SWW-Geschäftsführer Martin Kaiser. Die künftigen Mieter dürfen sogar bei der Gestaltung ihrer Räume mitreden. Bürgermeister Nico Sentner freut sich darüber, dass das SWW neuen, modernen Wohnraum in Immenstadt schafft, wie er im Stadtrat erklärte.