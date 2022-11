Bleibt die Sparkassen-Filiale in Immenstadt erhalten?

Hat die Fusion bei der Sparkasse Allgäu Auswirkungen in Immenstadt? Im Stadtrat äußert sich Vorstandsvorsitzender Hegedüs zu der Filiale und den Arbeitsplätzen.

26.11.2022 | Stand: 07:19 Uhr

Ein Teil der Sparkasse Allgäu gehört der Stadt Immenstadt – zumindest auf dem Papier. Denn Immenstadt ist einer der Träger der Bank. Deshalb stellten jetzt die Sparkassen-Vorstände aus Kempten und Kaufbeuren im Immenstädter Stadtrat die Fusionspläne der beiden Geldinstitute vor.

Am 1. Juli 2023 vereinigen sich die Sparkasse Allgäu und die Kreis- und Stadtsparkasse Kaufbeuren zur erweiterten Sparkasse Allgäu (wir berichteten). Laut den Vorstandsvorsitzenden Manfred Hegedüs ( Kempten) und Tobias Streifinger ( Kaufbeuren) ändere sich deshalb für Immenstadt im Grunde aber nichts: Zwar reduziert sich der Anteil der Stadt an der Sparkasse von 11,4 auf 8,4 Prozent, doch dafür sei Immenstadt dann an einer wesentlich größeren Bank beteiligt. Damit bleibe die jährliche Gewerbesteuer in etwa gleich, erläuterten die Vorstände. Auch an den beiden Sitzen im Zweckverband und dem einen Sitz im Verwaltungsrat ändere sich nichts.

Sparkasse in Immenstadt: Keine Kündigungen beim Personal geplant

„Wie steht es um den Sparkassen-Standort Immenstadt und die Mitarbeiter?“, wollten Vera Huschka (SPD) und Rosi Oppold (Grüne) wissen. „Immenstadt ist eine wichtige Filiale für uns. Die bleibt auf jeden Fall erhalten“, versprach Hegedüs. Und nachdem beide Banken in den vergangenen Jahren wegen der wirtschaftlich schwierigen Null-Prozent-Kredit-Politik ihre Personaldecke bereits reduzierten, sei jetzt kein weiterer Personalabbau geplant. Auch Filialschließungen würden die nächsten fünf Jahre ausgeschlossen.

Beibehalten soll zudem das bisherige Spenden- und Sponsoringaufkommen verteilt auf die Regionen des Allgäus. „Wie steht es da um eine Gewinnausschüttung an die Träger“, wiederholte Herbert Waibel (Aktive) eine alte Forderung aus Immenstadt. Das sei laut Hegedüs nach wie vor nicht vorgesehen.

