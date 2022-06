Elf Spitzenköche und ein Konditor servieren bei den Gaumenfestspielen in Oberstdorf 500 Besuchern fantasievolle Kreationen.

Auch nach der Pfanne hört dieser Oktopus nicht auf, sich zu tarnen: Seine gekringelten Tentakel voll violetter Saugnäpfe sind umschmeichelt von grün leuchtenden Rosmarinzeigen, verstecken sich im Semmel und schmiegen sich so in die Form eines Hotdogs. Doch der krakentypische Gummibärchenbiss hinein verrät zunächst den Fisch, überrascht dann den Gaumen und kitzelt ihn mit dem Geschmack nach Sommer. Es ist ein Gericht von zwölf Kreationen, die Meister ihres Fachs bei den Gaumenfestspielen im Haus Oberstdorf fantasievoll auf die Teller zauberten. 500 Besucher erlebten dort einen kulinarischen Spaziergang durch die Sterneküche.

Nach dem zehnten Gourmetteller stellt sich Sättigung ein

Elf zum Teil vielfach ausgezeichnete Köche und ein Konditor stellten ihre Gäste vor eine Herausforderung: Denn nach dem zehnten Gourmetteller kann sich schon so langsam eine Sättigung im Magen einstellen. Allerdings kommt nur schwer in Frage, ein Gericht auszulassen. Viel zu gespannt ist der Gaumen da auf die Ravioli von Wälderkäs’ und Bärlauch mit karamellisierten Kürbiskernen; auf das Urdinkelrisotto neben gebeiztem Hirsch-Carpaccio oder das Spargelmousse mit Sülze von Krustentieren und Wildkräutersalat.

Spitzenköchen über die Schulter schauen

Zudem ist die Gelegenheit selten, Spitzenköchen direkt am Herd über die Schulter zu schauen und dabei ins Gespräch zu kommen. Simon Schmelzenbach vom Endeler in Missen erzählte, dass er den Kochlöffel schon sehr früh in die Hand genommen hat: „Ich habe von meinen beiden Omas schon als kleiner Junge Kochen gelernt.“ Dass Pannen überall passieren, selbst bei Koryphäen ihres Fachs verrät Henrik Weiser vom Maximilians Oberstdorf: „Ganz ehrlich. Manche sind zum Weinen und manche zum Lachen. Aber das ist so küchenintern, dass es beim Gast niemals ankommt.“

Käse-Spezialitäten beim Walking-Dinner

Das Walking-Dinner wurde abgerundet durch die Oberallgäuer Spezialitäten eines Käse-Affineurs, sowie durch ausgesuchte Weine eines Sommeliers, durch Biere und weitere Getränke. Der laue Sommerabend zog viele Gäste nach draußen, um ihre Köstlichkeiten direkt neben dem roten Teppich und einer Auto-Ausstellung zu verspeisen. Kurz vor dem Ausgang verführte Peter Gerlach zur süßen Versuchung: So bunt wie die großköpfigen Blumen auf dem Serviertisch leuchteten auch die Tortenstücke mit Baiserherz verziert.

Kinder- und Opferhilfe

Zwei Euro von jeder bezahlten Eintrittskarte gingen an den Verein „Schaut hin!“, der sich für Kinder- und Opferhilfe einsetzt. Insgesamt kam so bei den Gaumenfestspielen ein Spendenbetrag von 786 Euro zustande. Ein kulinarischer Genuss für einen guten Zweck.

