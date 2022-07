Spielwaren Gottfried: Seit 70 Jahren eine Institution in Sonthofen

Spielwaren Gottfried hat eine lange Tradition in der Oberallgäuer Kreisstadt. Wie alles begann und was der Ladeninhaber während der Lockdowns beobachtet hat.

26.07.2022 | Stand: 18:30 Uhr

Seit 70 Jahren besteht Spielwaren Gottfried in Sonthofen. Von Donnerstag bis Samstag wird das gefeiert – unter anderem mit einer Tombola und einer großen Murmelbahn-Challenge.

Das Geschäft hat eine lange Tradition in Sonthofen. Gegründet 1952 von Gertrud Gottfried, ist es heute Jürgen Gottfried, der das Fachgeschäft in der Schlossstraße in der bereits dritten Generation führt. Vor dem Laden stehen Spieltische für die Kinder, der große gelbe Bagger von „Bob der Baumeister“ – und wenn ein Fest ansteht, gibt’s bei Gottfried die passenden Helium Ballons. (Lesen Sie auch: Mehr „hippe Angebote“ statt Handyläden: Was sich Bürger in Sonthofens Innenstadt wünschen)

300 Quadratmeter Fläche stehen in dem Geschäft zur Verfügung. Die Klassiker wie Lego und Playmobil sind zu haben, Modelleisenbahnen, Kinderbücher, Kinderfahrzeuge wie Räder und Roller oder das bereits legendäre Bobby Car. „Zur Zeit stehen bei den Kindern Pokemon-Sammelkarten besonders hoch im Kurs“, berichtet Jürgen Gottfried.

Puzzles sowie Quiz- und Gesellschaftsspiele wurden während der Lockdowns wiederentdeckt

In den schweren Zeiten der Lockdowns und coronabedingten Einschränkungen wurden Puzzles sowie Quiz- und Gesellschaftsspiele wiederentdeckt.

Bei Spielwaren Gottfried dürfen Kinder Puppen und Plüschtiere anfassen oder auch mal ein Spielzeug ausprobieren. „So haben wir viel weniger Fehlkäufe“, sagt der Inhaber. Drei Vollzeit-Mitarbeiter arbeiten im Laden mit.

Selbst Erwachsene entdecken bei Spielwaren Gottfried etwas für sich

Lesen Sie auch

Pfarrer und Pfarrei feiern Am Sonntag ist Pfarrfest in Obergünzburg - und der Pfarrer feiert Priesterjubiläum

Weil die Freude am Spielen alle Altersgruppen betreffe, konzentriert sich Jürgen Gottfried in seinem Laden nicht nur auf Kinderspielsachen. „Wir führen auch Spiele und Beschäftigungsangebote für ältere Menschen“, sagt er. Und die großen Bausätze werden auch nicht immer von oder für Kinder gekauft. „So mancher Erwachsene kauft sich bei uns ein richtig kompliziertes Lego-Technik-Modell und baut es zu Hause selbst zusammen.“

Jürgen Gottfried hat sich auch bei Feriengästen längst einen Namen gemacht, erzählt er: „Viele Urlauber kommen jedes Jahr und bei manchen führt der erste Weg direkt zu uns.“

Lesen Sie auch:

Postverteilerzentrum: Wann der Infoabend für den Neubau in Sonthofen stattfindet