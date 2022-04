Stabwechsel bei den "Hirscheggern": Vadym Paskal dirigiert künftig das Blasorchester

Der ukrainische Dirigent Vadym Paskal übernimmt die Leitung der Hirschegger Musikkapelle. Beim abwechslungsreichen Osterkonzert steht Manfred Schuster am Pult.

Stabwechsel bei der Musikkapelle Hirschegg, das Flair bleibt international: Auf den Italiener Renato Russo folgt der Ukrainer Vadym Paskal. Beim „Oschter-Konzertle“ im Hirschegger Walserhaus hatte allerdings noch Renato Russos Vor-Vorgänger Manfred Schuster die Leitung übernommen.

Turbulenzen am Pult

Wie kam es zu diesen ungewohnten Turbulenzen am Pult? Wie man hört, wollte sich Russo nicht gegen Corona impfen lassen und war daher als Leiter nicht mehr zugelassen. Zur Überbrückung sprang Schuster ein, der bei diesem Konzert nicht nur den Taktstock schwang, sondern zum Finale zeigte, dass er auf der Trompete nix verlernt hatte und ein brillantes Solo schmetterte.

Nachbarschaftshilfe im Kleinwalsertal

Vor 40 Jahren gab der Musikverein „D’Hirschegger“ das erste Osterkonzert. Einige von damals sind heute immer noch dabei. Vier langjährige Musikanten wurden an diesem Abend geehrt. Dass im Tal die Nachbarschaftshilfe funktioniert, zeigte sich im Blech, das drei Mittelberger verstärkten.

Das Programm war eine bunte Folge eingängig-zünftiger Blasmusik vom „Zigeunerlager“ bis zur „Böhmischen Liebe“, vom Marsch bis zur Polka.

Das Publikum ist mit Mitsingen dran

Zwischendurch stellten sich die Register auch einzeln vor: Das Blech und auch das Holz, das aus Klarinette, Querflöte, Saxofon, Horn, Bassklarinette und -saxofon bestand. Auch ein kleineres Ensemble der Blaskapelle war zu hören. Und einmal, bei „The Wellerman Comes“, betätigten sich die Musikerinnen und Musiker als Sänger. Bei „Böhmische Liebe“ war dann das Publikum dran mit Mitsingen. Eine Folge mit Farbe und Abwechslung, die beim Publikum bestens ankam.

Übergabe des Taktstocks

Beim letzten Stück des offiziellen Programms übergab Schuster den Taktstock an Vadym Paskal, der ihn dann auch noch für drei Zugaben führte. Erst dann war endgültig Feierabend. Neben den Blaskapellen in Unterjoch und Untermeiselstein sind die Hirschegger die dritte Kapelle in der Region, die der gelernte Posaunist Vadym Paskal betreut.

Der Musikverein "d' Hirschegger".

