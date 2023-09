Die Stadt Immenstadt kauft eine Burg

Der Heimatverein Immenstadt hat Laubenbergerstein für einen symbolischen Euro übergeben. Darin sieht Vorsitzender Schindele die Chance, das „Wahrzeichen“ mit mehr Leben zu erfüllen. Was damit künftig geschehen soll.

Wer von der B19 aus Norden nach Immenstadt einfährt, schaut als erstes auf die Burgruine Laubenbergerstein. „Für mich ist die Burg deshalb das Wahrzeichen der Stadt“, sagt Richard Schindele, Vorsitzender des Heimatvereins Immenstadt. Und Bürgermeister Nico Sentner pflicht ihm bei. Der Heimatverein war 46 Jahre lang Eigentümer von Laubenbergerstein. Jetzt hat der Verein die Burg an die Stadt verkauft – für einen symbolischen Preis von einem Euro. Mit dem Besitzerwechsel sehen sowohl Schindele als auch Sentner eine Chance, dieses „Schmuckstück der Vergangenheit“ aus dem 12. Jahrhundert wieder mehr mit Leben zu erfüllen. So will die Stadt alte Zeiten wieder aufleben lassen. (Lesen Sie auch: Besucher klagen: Burgruine in Immenstadt zu wenig genutzt) "Nicht genut Leute, um uns um die Burg zu kümmern"

Denn der Heimatverein, der sich anfangs zunächst mit viel Einsatz und zahllosen ehrenamtlichen Arbeitsstunden um die Sanierung der Ruine gekümmert hatte, nutzte danach auch das Potenzial der Anlage. So wurden Burgfeste wie geschichtliche Vorträge dort abgehalten. Doch mittlerweile übersteige der Erhalt der Burganlage und das Durchführen von Veranstaltungen die Möglichkeiten des Vereins, sagt Schindele: „Wir haben einfach nicht genug Leute, die sich angemessen um die Burg kümmern könnten.“

Außerdem seien mittlerweile wieder aufwendige Sanierungsarbeiten an der Ruine Laubenbergerstein notwendig. Das könne der Heimatverein, der vor allem das Museum Hofmühle betreibt, finanziell nicht mehr stemmen. Ein weiterer Grund sei die Förderung mit öffentlichen Geldern: Ob für ein größeres Fest oder für eine teure Sanierung „als privater Verein ist es schwer, an staatliche Mittel zu kommen“, erklärt Schindele. Eine Kommune habe da weit bessere Chancen, Zuschüsse zu erhalten. (Lesen Sie auch: Immenstadt: Will jemand eine Burg kaufen)

Verein verkauft 1,2 Hektar Grund an die Stadt

Auf Schindeles Vorschlag beschlossen daher die Mitglieder in der Mitgliederversammlung 2022, bei der Stadt zwecks einer Übernahme anzuklopfen. Als Schindele dann heuer bei Bürgermeister Nico Sentner und seinem Stellvertreter Siegfried Zengerle anfragte, hätten die sich sofort „offen und bereit“ gezeigt. Gemeinsam mit der Burgruine Laubenbergerstein, und der umgebenden Waldfläche verkaufte der Verein schließlich fast 1,2 Hektar Grund an die Stadt.

Der Bürgermeister zeigt sich als echter Burgen-Fan: „Die Burg Laubenbergerstein ist ein Juwel in unserer Stadt, welches noch großes Potenzial beispielsweise für künftige Veranstaltungen bieten kann“, ist Sentner überzeugt. Als „historisches Wahrzeichen“ spiegle es Teile der Immenstädter Geschichte wider, lade mit seiner Kulisse der alten Burgmauern aber auch einfach nur zum Verweilen nach einem Spaziergang ein. Deshalb will die Stadt weiter am Erhalt der Burg arbeiten. Schon zuvor sei Immenstadt für das jährliche Defizit und Unterhaltungsmaßnahmen aufgekommen. Für das „enorme ehrenamtliche Engagement des Heimatvereins“ dankte der Bürgermeister Schindele.

Bürgermeister: "Einzigartige Atmosphäre"

Mit dem städtischen Wirtschaftsförderer, Alfred Becker, sieht Sentner in der „einzigartigen Atmosphäre“ der Burgruine einen besonderen Ort für kulturelle Veranstaltungen. So könnten dort historische Führungen und Vorträge oder wie früher Burgfeste für Familien sowie ein Lagerleben beispielsweise mit den Seeger Landsknechten stattfinden. Becker schwebt zudem ein „Burgenrundweg“ um und durch die Stadt vor. Schließlich habe Immenstadt fünf Burgruinen und ein Schloss.

Für Richard Schindele ist Laubenbergerstein jedoch „das Meisterstück“ mittelalterlicher Baukunst weit und breit. Als besonders nennt er die Drei-Schalen-Wand der Burg oder die Wehrtechnik mit Schießscharten, die durch ihre Verdrehung von außen nicht angreifbar waren.

Die Geschichte der Burg Laubenbergerstein

Bau: Wann die Burg genau erbaut wurde, ist nicht sicher. Vermutlich entstanden die ersten Gebäude bereits im 12. Jahrhundert. Bauherrn waren die Augsburger Bischöfe. Die Burg sicherte damals die einzige feste Brücke über die Iller zwischen Kempten und Oberstdorf. Für ihre Benutzung wurde ein Wegezoll erhoben.

Laubenberger: Um 1240 vergab der Augsburger Bischof die Burg an die Herren von Laubenberg, deren Stammburg die Alt-Laubenberg bei Grünenbach (Landkreis Lindau) ist. Zum Lehen gehörten die Dörfer Rauhenzell, Stein, Seifen und Oberdorf.

Ausbau: Erheblich erweitert wurde die Burganlage von Kaspar von Laubenberg ab 1450. Dabei entstand auch der Rundturm, der noch heute zu sehen ist. 1559 erbauen die Herren von Laubenberg das Schloss Rauhenzell. Danach verfällt die Burg.

Kauf: Der Heimatverein kauft 1977 die Burg für 45.000 Mark.