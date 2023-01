Start mit jugendlichem Schwung: Konzert zum neuen Jahr des Oberstdorfer Musiksommers

Musiksommer-Leiter Eckhard Fischer und seine Musikerkollegen eröffnen mit Werken junger Meister in Oberstdorf das neue Konzertjahr. Dafür gibt es einen Wunsch.

04.01.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Was wünscht sich Eckhard Fischer für das neue Jahr? „Stabilität“, antwortet der künstlerische Leiter des Oberstdorfer Musiksommers und erläutert: „Stabilität in der Form, dass die Menschen wieder zur Besinnung kommen können. Dass sie Zeit haben, sich darauf zu besinnen, was wesentlich ist für eine Gesellschaft.“

Deshalb wünscht sich der Professor für Violine aus Detmold auch „kulturelle Stabilität“. Denn die Kulturszene leide weiter. Großveranstalter zum Beispiel klagen, dass das Publikum ausbleibe. Doch durch digitale Angebote, wie sie die Pandemie verstärkt anwachsen ließ, sei ein Live-Erlebnis nicht zu ersetzen, sagt Eckhard Fischer. Für ein solches will der 63-Jährige zusammen mit seinem Ensemble, dem Trio Opus 8, beim Konzert zum neuen Jahr am Samstag, 7. Januar, um 17 Uhr im Oberstdorf-Haus sorgen.

Auf dem Programm stehen dabei zwei Werke junger Komponisten, die für die Musikgeschichte bedeutsam wurden: Das Klaviertrio in c-Moll von Ludwig van Beethoven schien seinem Lehrer Joseph Haydn so neuartig, dass der dem jungen Schüler empfahl, es nicht zu veröffentlichen. Es werde keinen Erfolg haben, befürchtete der erfahrene Komponist. Doch der alte Meister irrte: „Das Stück wurde gut verkauft“, erzählt Eckhard Fischer. „Mit Beethovens Wurf änderte sich die Wiener Musikszene.“ Er tauche den Hörer in ein Wechselbad der Gefühle. Auf eine sehr leise Stelle folge zum Beispiel unvermittelt plötzlich eine sehr laute.

Neben Beethovens frühem Geniestreich steht das Klavierquartett in g-Moll, op. 25, von Johannes Brahms auf dem Programm. Eckhart Fischer fasziniert daran, wie ausgereift dieses Werk des noch nicht einmal 30-jährigen Komponisten sei, das ungarische Folklore aufgreife, wie es damals beliebt gewesen sei. Bratschist Stefan Fehlandt vom Vogler-Quartett unterstützt dabei das seit 1986 zusammen musizierende Trio Eckhard Fischer (Violine), Mario de Secondi (Violoncello) und Michael Hauber (Klavier).

Stefan Fehlandt sei ein Professorenkollege von Michael Hauber an der Musikhochschule in Stuttgart, erklärt Eckhard Fischer. So sei der Kontakt zustande gekommen. Wie das Trio Opus 8 spiele auch das Vogler-Quartett seit seiner Gründung 1985 in unveränderter Besetzung. Das sei ungewöhnlich in der Klassik-Szene, sagt Eckhard Fischer und fügt schmunzelnd hinzu: „Wir sind zwar eine Altherrenriege, aber ich hoffe, dass wir uns den jugendlichen Schwung erhalten.“ Bislang gab es ein Beschnuppern der Musiker, ab Donnerstag werde dann vor Ort intensiv geprobt. „Ich freue mich sehr darauf“, sagt Eckhard Fischer.

Die Werke von Beethoven und Brahms sollen mit ihrer Jugendfrische und ihrer meisterhaften Gestaltung die Vorfreude auf den Oberstdorfer Musiksommer schüren. Er findet vom 27. Juli bis zum 13. August statt und bietet acht Meisterkurse sowie 18 Konzerte.

Unter den Solisten finden sich dabei einige junge, die das Festival bisher besonders förderte, etwa der Klarinettist Lewin Kneisel oder der Cellist Lionel Martin, Stipendiat der Anne-Sophie-Mutter-Stiftung, der wieder mit seinem Bruder Demian auftreten will. Beide Konzerte werden vom Bayerischen Rundfunk aufgezeichnet. Der Kartenvorverkauf für das Festival beginnt am Montag, 9. Januar. Mit dem Vorverkauf für das Konzert zum neuen Jahr ist Eckhard Fischer zufrieden. Beim Oberstdorfer Festival herrsche Stabilität.

Problematisch findet Eckhard Fischer dagegen die deutsche Kultur- und Schulpolitik, die der klassischen Musik zu wenig Bedeutung beimesse. Das erlebe er an seinen eigenen Kindern, die in der Schule lieber in einer Bigband als in einem Orchester spielen. Es müsse Freude bereiten, in den Musikunterricht zu gehen und dürfe nicht als Last für die Kinder empfunden werden. In Korea zum Beispiel werde ganz viel gesungen und Musik gemacht. Das spiegele sich auch an deutschen Hochschulen wider, sagt der Professor, der in Detmold unterrichtet: 95 Prozent der Studenten seien Ausländer. Die meisten kommen aus Asien. „Deutschland ist schon lange nicht mehr das Land der Hausmusik, das wir einmal waren.“

Der Oberstdorfer Musiksommer ist vom 27. Juli bis zum 13. August geplant. Er bietet Meisterkurse und Konzerte. Karten gibt es im Festivalbüro, Telefon 08322/959-2005.