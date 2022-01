Stationen der Lebensfreude: Giorgio gestaltet fulminante Werkschau in Sonthofen

Der Immenstädter Jürgen Moos, genannt Giorgio, zeigt „Veränderung“. Seine farbigen Holzschnitte und schwungvollen Holzskulpturen sind in Sonthofen zu sehen.

23.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Stadthausgalerie – wer würde ahnen, dass sich hinter diesem nüchternen Namen ein Kunstparadies mitten in Sonthofen verbirgt? Bis März ist es großzügige Kulisse für die Arbeiten von Giorgio alias Jürgen Moos. Dessen Holz-Skulpturen flüstern und raunen mit den alten, handbeschlagenen Balken des Dachstuhls. Seine farbigen Holzschnitt-Unikate bringen Kraft und Leben in die Räume.

Ein Glücksfall

Ursprünglich war das Anwesen neben der Pfarrkirche St. Michael Stammsitz der Spedition Bader, sogar noch zu Zeiten, als PS tatsächlich Pferde waren. Später gestaltete es eine Privatbesitzerin in eine Galerie um, die die Stadt Sonthofen nun für Ausstellungen anmieten kann. Ein Glücksfall.

Eine Farbreise

Durch die mehreren Abteilungen auf verschiedenen Etagen kann Giorgio die Besucher auf eine Farbreise mitnehmen. „Veränderung“ ist ja auch der Titel der Ausstellung. Empfangen werden die Besucherinnen und Besucher intensiv rot. Giorgio geht an das Thema Holzschnitte ganz anders ran. Seine Arbeiten würde man zunächst nicht mit dieser Technik in Verbindung bringen. Das sind keine Linien auf weißem Papier, sondern Farbfeste wie auf gemalten Bildern. Auf dünnem Seidenpapier gedruckt, entsteht in mehreren Schichten Tiefe und Transparenz. Zentrales Thema für Giorgio ist der Tanz „Kontakt-Improvisation“, die Harmonie und Spannung zwischen zwei Menschen. Nach der roten Lebensfeier geht es in einen Raum mit zurückhaltenden Tönen. Später kommt Blau dazu (das in einem Raum schön mit dem grün eines stilvollen alten Ofens harmoniert). Spannendes Thema in dieser Veränderungs-Schau: Giorgio zeigt Arbeiten, in denen derselbe Druckstock in ganz anderen Zusammenhängen auftaucht, eine Form eine Transformation erfährt.

Die Schattenseite des Lebens

Einen Kontrast setzt Giorgio mit „Idomeni“. In beinah schimmeligen Farben wird hier eine düstere Rück- und Schattenseite des Lebens dargestellt, wie sie dieser Ort während der Flüchtlingskrise verkörperte. Eine andere herausstechende Arbeit entstand dadurch, dass Giorgio sich in Farbe wälzte und diese Flecke dann als Basis nutzte. Fünf Arbeiten sind wie Reliefs gestaltet, weil Giorgio hier Druckstock-Strukturen der Holzschnitte einsetzte.

Abstrahierte Engel

Außerdem begegnen wir Giorgios Holz-Skulpturen. Von den Anfängen, als sie noch erkennbar Engel darstellten, über die Abstraktion, als es Giorgio mehr um die himmelwärts strebende Geste ging, um geflügelte Bewegung, bis hin zu den aktuellen Arbeiten, die sich völlig von gestalterischen Vorgaben lösen.

Die "Gezeichneten"

Lesen Sie auch

Museen im Oberallgäu Oberallgäuer Museen spüren drastische Folgen der Kulturpolitik

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist der große Raum mit sechs anmutigen „sculture femmine“. Ihre intensive Tönung erhalten sie nicht durch Lasur. Es sind vielmehr Esskastanien, die bei ihrem Wachstum einen Waldbrand überlebt haben und diese Spuren später in ihrem Inneren bewahrten. Diese „Gezeichneten“ verlangen alle viel Platz, den sie in diesem weiten Raum auch nach oben haben. Ein Gesamtkunstwerk zwischen Skulpturen und Architektur entsteht. Wie filigran Giorgio hier mit der Motorsäge „geschnitzt“ hat, wie er das Material mitunter „auflöst“, macht staunen. Transparenz in Holz. Aufwändig gestaltet sind auch die Sockel-Basis, für die Giorgio zur Skulptur passende Strukturen von Druckstöcken abgoss.

Eine fulminante Ausstellung, die jeder Besucher auch verändert wieder verlassen wird.

Öffnungszeiten: Bis 6. März, dienstags bis donnerstags sowie samstags und sonntags jeweils von 15 bis 18 Uhr.

Der Immenstädter Künstler Giorgio (Jürgen Moos)

Die Sonthofer Stadthausgalerie.

Lesen Sie auch: "Die raffinierte Perspektive: Vier Oberallgäuer Fotografen zeigen ihre Kunst in Immenstadt."

Lesen Sie auch "Mut zur Demut: Gesellschaftskritische Kunst in Oberstdorf".