Motorradunfall auf Riedbergpass: Auto kann ausweichen

Zu Verkehrsbehinderungen ist es am Sonntagmittag auf dem Riedbergpass gekommen. Ein Motorradfahrer verlor die Kontrolle. Der Pass musste gesperrt werden.

11.09.2023 | Stand: 13:40 Uhr

Am Sonntagmittag, 10. September kam es auf dem Riedbergpass zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradfahrer und einem Pkw-Fahrer. Laut Polizei erlitt der Motorradfahrer dabei mehrere Prellungen und Schürfwunden und wurde zur Untersuchung in ein Krankenaus geflogen. Zuvor verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Bike und schlitterte in den Gegenverkehr.

Riedbergpass: Motorrad rutscht in Gegenverkehr

Ein entgegenkommender Pkw-Fahrer konnte noch ausweichen sodass eine Kollision mit dem Motorradfahrer verhindert wurde. Lediglich das Motorrad kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Fahrer des Pkw blieb dabei unverletzt. Der Riedbergpass musste aufgrund des Unfalls zeitweise komplett gesperrt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 11.000 Euro.